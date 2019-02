Michael van Gerwen heeft zaterdag op imponerende wijze Players Championship 3 gewonnen. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen was in de finale met 8-5 te sterk voor Ian White.

Van Gerwen maakte in de eindstrijd een verbluffende indruk. Hij gooide drie hoge finishes (twee keer 160 en 170) en kwam mede daardoor uit op een gemiddelde van ruim 105 punten per drie pijlen.

'Mighty Mike' had de finale bereikt dankzij zeges op achtereenvolgens Ryan Searle (6-3), Ross Smith (6-4), Jamie Hughes (6-3), Dimitri Van den Bergh (6-3), Gavin Carlin (6-3) en Mervyn King (7-3).

Van Gerwen gooide tegen Hughes de twintigste negendarter uit zijn loopbaan. Hij deed dat bovendien op een opvallende manier door te beginnen met scores van 177 en 174 en af te sluiten met een finish van 150 (twee keer triple 19 en dubbel 18).

De Vlijmenaar noteerde vorige week ook al een negendarter bij het Players Championship 2 en koos ook toen met zijn laatste drie pijlen een opvallende route: triple 19, triple 16 en dubbel 18.

Van Gerwen boekte alweer zijn vierde toernooizege van het jaar. Hij schreef eerder het WK (finale tegen Michael Smith), The Masters (tegen James Wade) en Players Championship 1 (tegen Jermaine Wattimena) op zijn naam.

Van Barneveld ontbreekt dit weekend bij Players Championships

Raymond van Barneveld liet Players Championship 3 aan zich voorbij gaan en slaat zondag ook Players Championship 4 over. Hij heeft dit weekend verplichtingen bij demonstratietoernooien.

Van Barneveld moet presteren op de Players Championships, omdat hij door zijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst is gevallen en daardoor niet langer automatisch is geplaatst voor de majors.

'Barney' moet in de top 32 van de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terechtkomen om zeker te zijn van het WK.

Van Barneveld ging vorige week niet goed van start bij de Players Championships. Hij werd bij Players Championship 1 in de tweede ronde uitgeschakeld door Searle en bij Players Championship 2 gelijk in de eerste ronde door Steve West.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij maakte in november na afloop van de Grand Slam of Darts bekend dat hij van plan is om na het komende WK een punt te zetten achter zijn glansrijke carrière.