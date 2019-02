Michael van Gerwen heeft donderdag in Glasgow tegen Mensur Suljovic (7-3) ook zijn tweede wedstrijd gewonnen bij de Premier League Darts. Raymond van Barneveld pakte tegen Gerwyn Price (6-6) zijn eerste punt in de prestigieuze competitie.

Van Gerwen kwam geen moment in de problemen tegen Suljovic. Hij nam gelijk een 3-0-voorsprong en hield die ruime marge in het vervolg relatief eenvoudig vast.

'Mighty Mike' hoefde niet eens zijn beste spel te laten zien om aan het langste eind te trekken. Hij had voldoende aan een gemiddelde van 99,82 punten per drie pijlen, ook omdat zijn dubbelpercentage met 41,18 prima in orde was.

Van Gerwen ging vorige week voortvarend van start in de Premier League. Hij versloeg toen in Newcastle in een herhaling van de finale van vorig jaar en die van het WK Michael Smith overtuigend met 7-5.

Naast Van Gerwen boekten in Glasgow Rob Cross (7-4 tegen James Wade) en Daryl Gurney (7-3 tegen Glen Durrant) een zege en was er ook een gelijkspel bij Smith tegen Peter Wright (6-6).

Van Gerwen voert na twee speelrondes de ranglijst aan met vier punten, gevolgd door Price, Cross (beiden drie punten), Gurney, Wright, Wade (allen twee punten), Smith, Van Barneveld en Suljovic (allen één punt).

Van Barneveld begint dramatisch tegen Price

Van Barneveld begon dramatisch aan de wedstrijd tegen de massaal uitgejoelde Price. Hij werd al heel snel tot drie keer toe gebroken en keek daardoor tegen een schier onoverbrugbare 2-6-achterstand aan.

'Barney' kende vervolgens toch nog een opleving en mede doordat Price liefst vier matchdarts (waarvan één op de bull) onbenut liet, sleepte hij er alsnog knap een belangrijk punt uit.

Van Barneveld noteerde een matig gemiddelde van 88,79 punten per drie pijlen, iets wat beter zal moeten wil hij in de aankomende weken wel de volle buit pakken in de Premier League en goede resultaten neerzetten op de Players Championships en Euro Tours.

De 51-jarige routinier, die na dit jaar een punt achter zijn professionele loopbaan zet, begon de Premier League vorige week met een 4-7-nederlaag tegen James Wade, maar haalde toen wel een hoger niveau dan tegen Price.

Van Barneveld mag aan de Premier League meedoen omdat hij een van de zes wildcards kreeg. Hij zakte na zijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK tegen Darius Labanauskas naar de 28e plaats op de wereldranglijst en moest dus hopen op een geste van de PDC of uitzendgemachtigde Sky Sports.

Anderson is er dit jaar niet bij

Gary Anderson is er dit jaar niet bij. De Schot meldde zich vorige week af vanwege de rugblessure waarmee hij al anderhalf jaar kampt. De PDC koos er opvallend genoeg niet voor om hem één op één te vervangen, maar in de eerste negen speelrondes telkens een lokale favoriet in te zetten.

Vorige week was het de beurt aan Chris Dobey, deze week aan Durrant en de komende weken aan Steve Lennon (Dublin), Luke Humphries (Exeter), John Henderson (Aberdeen), Nathan Aspinall (Nottingham), Max Hopp (Berlijn), Dimitri Van den Bergh (Rotterdam) en Jeffrey de Zwaan (Rotterdam).

De negen invallers kunnen zelf alleen geld verdienen (zo'n 5.600 euro bij een zege, 4.000 euro bij een gelijkspel en 2.800 euro bij een nederlaag), maar de wedstrijden tegen hen tellen wel gewoon mee voor de ranglijst.

Na de negende speelronde in Rotterdam, de zogenoemde 'Judgement Night', valt de nummer negen af, waarna de overgebleven acht spelers in de resterende zes speelrondes strijden om een plek in de top vier en daarmee deelname aan de play-offs in de O2 Arena in Londen.

Van Gerwen is de titelverdediger en schreef bovendien de laatste drie edities van de Premier League op zijn naam. Hij was in die finales te sterk voor achtereenvolgens Phil Taylor (11-3), Peter Wright (11-10) en dus Smith (11-4).