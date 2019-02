Michael van Gerwen heeft zaterdag Players Championship 1 gewonnen in Wigan. Raymond van Barneveld werd al in de tweede ronde uitgeschakeld bij het eerste vloertoernooi van het jaar.

Van Gerwen was in de finale met 8-4 te sterk voor Jermaine Wattimena. Hij noteerde daarin mede dankzij drie breaks een uitstekend gemiddelde van 109 punten per drie pijlen.

De Brabander had de eindstrijd bereikt dankzij zeges op Luke Woodhouse (6-2), Gary Eastwood (6-1), Mickey Mansell (6-2), Mark Dudbridge (6-3), Jonny Clayton (6-1) en Scott Baker (7-5).

Van Gerwen is in bloedvorm. Hij schreef begin dit jaar al voor de derde keer het WK en vorige week voor de vijfde opeenvolgende keer The Masters op zijn naam.

Van Barneveld verliest van Searle

Van Barneveld verloor bij het Players Championship 1 in de tweede ronde van Ryan Searle. Hij zag zijn tegenstander in de beslissende elfde leg de wedstrijd beslissen met een knappe 116-finish: 5-6.

Van Barneveld moet presteren op de Players Championships, omdat hij door zijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst is gevallen en daardoor niet langer automatisch is geplaatst voor de majors.

De Zuid-Hollander moet in de top 32 van de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien) terechtkomen om zeker te zijn van het WK.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij maakte in november na afloop van de Grand Slam of Darts bekend dat hij van plan is om na het komende WK een punt te zetten achter zijn glansrijke carrière.