Michael van Gerwen is verheugd met de zege op Michael Smith (7-5) bij de start van de Premier League Darts, maar hij vindt dat er nog voldoende ruimte voor verbetering is.

"Die fantastische 150-finish waarmee Smith terugkwam tot 4-4 deed me veel pijn. Dat ik dan vervolgens nog de wedstrijd binnen kon slepen met een elfdarter, stemt me tot blijheid", zei hij in Newcastle tegenover RTL 7.

"Hij maakte een klein foutje in de laatste leg. Ik profiteerde daar goed van met een 180'er en een goede 81-finish. Dat geeft veel voldoening en vertrouwen voor de volgende wedstrijd."

Van Gerwen kwam uiteindelijk uit op een uitstekend gemiddelde van 104,98 punten per drie pijlen en ook zijn dubbelpercentage liet met 58,33 niets te wensen over, maar dat zag hij zelf anders. "Ik voelde me op de een of andere manier nog niet helemaal zelfverzekerd. Ik was een beetje gespannen omdat het de eerste wedstrijd was. Dat mag mij niet overkomen", vertelde hij.

"Ik heb dat weleens vaker, maar ik merkte dat het dit keer af en toe mijn spel beïnvloedde. Ik had er een ongelofelijke 'boutleg' tussen zitten. Ik kon er geen triple in krijgen."

'Je wilt natuurlijk altijd beter'

Van Gerwen had daar wel een verklaring voor. Hij wilde te graag, wat ervoor zorgde dat er de nodige slordigheden in zijn spel slopen. "Je wilt natuurlijk altijd beter. Maar als je te graag wilt, dan lukt het vaak niet. Dat kan iedere darter beamen. Dat soort legs had ik er dus tussen zitten."

Naast Van Gerwen wonnen donderdag ook James Wade (7-4 tegen Raymond van Barneveld) en Gerwyn Price (7-4 tegen Daryl Gurney) en was er een gelijkspel bij Peter Wright-Rob Cross en Chris Dobey-Mensur Suljovic (6-6).

Van Gerwen neemt het volgende week tijdens de tweede speelronde in Glasgow op tegen Suljovic en verder staan de wedstrijden Wright-Smith, Cross-Wade, Van Barneveld-Price en Gurney-Glen Durrant op het programma.

De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen is de titelverdediger en schreef bovendien de laatste drie edities van de Premier League op zijn naam.