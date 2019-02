Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zijn donderdag met wisselend succes begonnen aan de Premier League Darts. 'Mighty Mike' won in Newcastle met 7-5 van Michael Smith, maar 'Barney' verloor met 7-4 van James Wade.

Van Gerwen leek aanvankelijk op een gelijkspel af te stevenen tegen Smith, maar hij plaatste bij 6-5 uiteindelijk alsnog de beslissende break met een knappe 81-finish.

De Vlijmenaar had ook bij een 3-2-voorsprong al een keer gebroken, maar toen zag hij Smith verrassend terugkomen tot 4-4 doordat die bij 4-3 zijn klasse liet zien met een sublieme 150-finish.

Van Gerwen kwam uit een op uitstekend gemiddelde van 104,98 punten en ook zijn dubbelpercentage liet met 58,33 helemaal niets te wensen over, iets wat wel het geval was bij zijn eindzege afgelopen weekend op The Masters.

De wedstrijd was een herhaling van de finale van het WK en de Premier League van vorig jaar en ook toen trok Van Gerwen aan het langste eind, met respectievelijk 7-3 in sets en 11-4 in legs.

Van Barneveld maakt bij vlagen prima indruk

Van Barneveld maakte bij vlagen een prima indruk tegen Wade, maar gemiste dubbels in de openingsfase en een break op een beslissend moment kostten hem uiteindelijk de kop.

De Hagenaar liet zowel in de openingsleg als bij 1-1 na Wade te breken, waarna hij dat bij 3-3 eindelijk wel deed. Maar hij kon de break niet verzilveren, omdat hij op onverklaarbare wijze weer drie darts op de dubbels miste.

Van Barneveld kreeg daarvan zo'n mentale tik dat hij bij 4-4 zelf werd gebroken en er vervolgens ook niet aan te pas kwam in de daaropvolgende twee legs, al maakte Wade het bij 6-4 wel fraai af met een 124-finish.

De 51-jarige routinier mag meedoen aan de Premier League, omdat hij een van de zes wildcards kreeg. Hij zakte na zijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK tegen Darius Labanauskas naar de 28e plaats op de wereldranglijst en moest dus hopen op een geste van de PDC of uitzendgemachtigde Sky Sports.

Verder boekte Gerwyn Price donderdag bij zijn tweede deelname zijn eerste zege ooit in de Premier League (7-4 tegen Daryl Gurney) en was er een gelijkspel bij Peter Wright-Rob Cross (6-6) en bij Chris Dobey-Mensur Suljovic (6-6 na 5-1-voorsprong voor Dobey).

Anderson ontbreekt wegens rugblessure

Gary Anderson is er dit jaar niet bij. De Schot meldde zich maandag af vanwege de rugblessure waarmee hij al anderhalf jaar kampt en de PDC koos er opvallend genoeg niet voor om hem één op één te vervangen, maar in de eerste negen speelrondes telkens een lokale favoriet in te zetten.

Deze week was het de beurt aan Chris Dobey en in de komende weken aan Glen Durrant (Glasgow), Steve Lennon (Dublin), Luke Humphries (Exeter), John Henderson (Aberdeen), Nathan Aspinall (Nottingham), Max Hopp (Berlijn), Dimitri Van den Bergh (Rotterdam) en Jeffrey de Zwaan (Rotterdam).

De negen invallers kunnen zelf alleen geld verdienen (5.000 pond bij een zege, 3.500 pond bij een gelijkspel en 2.500 pond bij een nederlaag), maar de wedstrijden tegen hen tellen wel gewoon mee voor de ranglijst.

Na de negende speelronde in Rotterdam, de zogenoemde Judgement Night, valt de nummer negen en laatst af, waarna de overgebleven acht in de resterende zes speelrondes strijden om een plek in de top vier en daarmee de play-offs in de O2 Arena in Londen.

Van Gerwen is de titelverdediger en schreef bovendien de laatste drie edities op zijn naam van de Premier League. Hij was in die finales te sterk voor achtereenvolgens Phil Taylor (11-3), Peter Wright (11-10) en dus Smith.