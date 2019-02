Michael van Gerwen baalt ervan dat Gary Anderson door een rugblessure niet in staat is om mee te doen aan de Premier League Darts, die donderdag begint in de Utilita Arena in Newcastle. De Brabander vindt de afwezigheid van zijn grootste concurrent een flinke aderlating.

"Ik heb Gary een berichtje gestuurd dat ik de wedstrijden tegen hem ga missen", zegt Van Gerwen in gesprek met Live Darts TV. "Het is jammer voor de competitie en voor de fans van Anderson, die hem nu niet in actie kunnen zien."

De 48-jarige Anderson kampt al langere tijd met een slepende rugblessure en deed daardoor vorige week niet mee aan The Masters in Milton Keynes. Maandag maakte hij bekend dat hij ook de Premier League moet laten schieten.

Van Gerwen, die eerder deze maand nog zijn ergernis uitsprak omdat Anderson in zijn ogen alsmaar klaagt over zijn rugblessure, ziet de afwezigheid van de Schot als een groot gemis. "Er is in mijn ogen niemand die hem goed kan vervangen. Het belangrijkste voor hem is nu om zo snel mogelijk beter te worden."

Van Gerwen zou één vervanger voor Anderson hebben gekozen

De PDC koos ervoor om geen directe vervanger aan te wijzen voor Anderson, maar in de eerste negen speelrondes telkens een lokale favoriet in te zetten. Dat zorgt er voor dat onder anderen Jeffrey de Zwaan in maart in Rotterdam zijn debuut mag maken in de Premier League.

Niet iedereen is tevreden met die oplossing - de wedstrijden tegen de negen vervangers tellen immers ook mee voor de ranglijst - en daar kan Van Gerwen zich wel iets bij voorstellen. "Als ik het voor het zeggen zou hebben, dan had ik gekozen voor één vervanger", aldus de viervoudig Premier League-winnaar (2013, 2016, 2017 en 2018).

"Aan de andere kant snap ik ook heel goed dat ze andere spelers een kans willen geven op dit podium. Daarnaast kan ik op een slechte dag ook verliezen van iemand als John Henderson. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik iedere week beter ga spelen."

Van Gerwen begint de Premier League donderdag met een partij tegen Michael Smith, die hij begin dit jaar nog versloeg in de WK-finale. Raymond van Barneveld, de enige andere Nederlander die alle speelronden meedoet, begint de prestigieuze competitie met een wedstrijd tegen James Wade.