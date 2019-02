Raymond van Barneveld verwacht veel van zijn laatste Premier League of Darts. De 51-jarige Hagenaar is van mening dat hij een serieuze kans op een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de play-offs in de O2 Arena in Londen heeft.

"Ik denk zeker dat ik mee kan gaan doen in de strijd om de play-offs, maar dan zal ik wel goed moeten beginnen", zegt Van Barneveld, die de prestigieuze competitie donderdag opent tegen James Wade, in gesprek met NUsport.

"Vooral omdat ik het in de laatste reguliere speelronde opneem tegen Van Gerwen en in Berlijn tegen Max Hopp, die dan veertienduizend Duitsers achter zich heeft staan. Dat zal geen gemakkelijke opdracht worden. Maar aan de andere kant had ik daar ook tegenover Anderson kunnen staan. Qua niveau is dat natuurlijk een grotere handenbinder."

Anderson is er dit jaar niet bij in de Premier League. De Schot meldde zich maandag af vanwege de rugblessure waarmee hij al anderhalf jaar kampt en mikt op een rentree bij de UK Open, begin volgende maand in Minehead.

De PDC koos er opvallend genoeg niet voor om Anderson één op één te vervangen, maar laat elke speelronde een lokale favoriet in actie komen. Zo maakt Hopp dus zijn opwachting in Berlijn en Jeffrey de Zwaan bij een van de twee speelrondes in Rotterdam.

"Ik vind het een goed idee, maar over het feit dat de wedstrijden tegen de negen vervangers ook meetellen voor de ranglijst zijn de meningen verdeeld. Het voordeel is dat je geen tiende kan worden en maximaal negende wordt. Dat betekent dat er maar één degradeert", aldus Van Barneveld.

'Ik heb er best wel van langs gekregen op Twitter'

Van Barneveld mag meedoen aan de Premier League, omdat hij een van de zes wildcards kreeg. Hij zakte na zijn blamerende uitschakeling in de tweede ronde van het WK tegen de Litouwer Darius Labanauskas naar de 28e plaats op de wereldranglijst en moest dus hopen op een geste van de PDC of uitzendgemachtigde Sky Sports.

"Deelname was voor mij zeker geen vanzelfsprekendheid, omdat ik had aangekondigd er na dit jaar mee te stoppen. Helemaal niet na het WK. Dan kan ik wel zeggen wat ik allemaal heb neergezet in deze sport, maar is het ook te verantwoorden naar de fans en de spelers?", vraagt Van Barneveld zich af.

"Ik heb er toen best wel van langs gekregen op Twitter. Mensen riepen dat ik het niet verdien om mee te doen aan de Premier League omdat ik klote speelde. Zij wilden de aanstormende talenten zien. Barney was done. Dat heeft wel wat met me gedaan, maar dat lijkt me logisch."

Van Barneveld nog zoekende na teleurstellend WK

Van Barneveld riep drie weken geleden nog dat zijn vorm waardeloos is. Hij had toen net tot drie keer toe ruim verloren van de vorig jaar gestopte legende Phil Taylor bij de Kings of Darts-demonstratietoernooien in Enschede, Groningen en Den Bosch.

"Ik ben nog steeds wat zoekende. Je moet niet vergeten dat ik door het WK murw geslagen ben. Ik ging daarna alles voor mezelf op een rijtje zetten. Ik stelde mezelf de vraag of ik dit nog wel langer wilde en of ik nog wel goed genoeg was. Dat spookt dan ook tijdens die evenementen door je hoofd", vertelt hij.

"Ik ga heel open de Premier League in. Ik mag bijzonder dankbaar en blij zijn dat ik hier nog één keer deel van mag uitmaken. Het had voor hetzelfde geld al over kunnen zijn, want als je geen Premier League hebt, dan is het toch een beetje een saai jaar. Ik ga alles geven en er het beste van maken."