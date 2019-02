Michael van Gerwen vindt het jammer dat hem af en toe arrogantie wordt verweten. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen is van mening dat hij dat niet verdient.

"Het is wel zo dat alleen Nederlanders mij arrogant noemen. In Engeland, Duitsland, Australië of welk ander land dan ook hoor ik daar bijna niemand over", zegt Van Gerwen in gesprek met NUsport.

"Dat steekt me af en toe. Het is nergens voor nodig om me zo te noemen. Iedereen die me een beetje kent, weet dat het onterecht is. Die weten dat ik niet zo ben en gewoon een normale gozer ben. Natuurlijk, ik kan wat praatjes hebben, maar dat hoort er ook bij."

Van Gerwen krijgt in Nederland regelmatig kritiek, omdat hij neerbuigend over zijn tegenstanders zou spreken door veelvuldig te roepen dat hij de beste darter van de wereld is en niemand hem kan verslaan.

"Ik ben gewoon zelfverzekerd. Ik wil mezelf het beste profileren in aanloop naar de wedstrijden. Ik zal mezelf nooit in een underdogpositie praten en zeggen dat we wel gaan zien wat het vandaag wordt. Dat vind ik niet eerlijk. Je moet wel van je eigen kracht uitgaan. Anders kan je niet presteren."

"Ik zie het ook helemaal niet als mijn tegenstander omlaaghalen. Als ze niet goed spelen, moet dat gewoon gezegd worden. Dan ga ik er niet omheen lullen en allemaal smoesjes verzinnen. Slecht is slecht."

'Als er iemand zelfreflectie heeft, dan ben ik het wel'

Van Gerwen denkt dat andere spelers wat dat betreft een voorbeeld aan hem kunnen nemen. Hij gaat niet in op namen, maar gaf bijvoorbeeld onlangs nog te kennen zich te storen aan het geklaag van Gary Anderson over zijn rugblessure, die hem de Premier League of Darts kost.

"Als er iemand zelfreflectie heeft, dan ben ik het wel. Als ik slecht speel, dan zeg ik dat ik gooide als een natte krant en beter thuis had kunnen blijven. Dat zou niemand anders doen. Die roepen allemaal dat ze zich niet lekker voelden of dat het aan het podium of het licht lag. Dat hoor je niet uit mijn mond komen."

"Het is gewoon jammer. Ik doe zoveel voor mijn land. Maar goed, mijn spel lijdt er niet onder. Ik blijf gewoon mijn eigen ding doen. Maar ik denk wel van: ga lekker achter je eigen mensen staan. Als ik naar een andere sport kijk, dan ben ik altijd voor de Nederlander. Zo hoort het ook. Punt uit."

Van Gerwen domineert de sport al jaren. Hij veroverde tot dusver al 134 officiële titels, waaronder 3 wereldtitels, en staat daarmee achter Phil Taylor (221) op de tweede plaats op de eeuwige ranglijst van spelers met de meeste toernooizeges.

'Mighty Mike' schreef afgelopen weekend nog in Milton Keynes voor de vijfde opeenvolgende keer The Masters op zijn naam. Hij versloeg op de eerste major van het jaar, waar de top zestien van de wereldranglijst aan mee mag doen, achtereenvolgens Jonny Clayton, Mensur Suljovic, Dave Chisnall en James Wade.