Gary Anderson heeft zich maandag met een rugblessure afgemeld voor de Premier League Darts. De tweevoudig wereldkampioen wordt bij elke speelronde door een andere speler vervangen, onder anderen door de Nederlander Jeffrey de Zwaan.

Anderson heeft al langer last van zijn rug. De 48-jarige Schot laat zich sinds zijn uitschakeling door Michael van Gerwen in de halve finales van het WK van eind vorig jaar intensief behandelen.

Vorige week meldde Anderson zich al af voor The Masters in Milton Keynes. Van Gerwen - die onlangs nog zijn ergernis uitsprak, omdat Anderson in zijn ogen alsmaar klaagt over zijn rugblessure - schreef het toernooi zondag op zijn naam door James Wade in de finale te verslaan.

"Het spijt me voor de fans dat ik dit jaar niet meedoe aan de Premier League", zegt Anderson maandag op de site van profbond PDC. "Ik heb echt geprobeerd om mee te doen, maar het is fysiek simpelweg niet mogelijk. Ik heb heel veel pijn in mijn rug en ik zou blijvende schade riskeren als ik geen rust neem."

"Dit was geen makkelijke beslissing, want ik wil mijn fans niet teleurstellen. Mijn fysiotherapeut heeft me geadviseerd om enkele weken rust te nemen, zodat ik later dit jaar sterker terug kan komen."

Negen vervangers voor Anderson

Door de blessure van Anderson ontbreekt er dit jaar een tweevoudig winnaar bij de Premier League. 'The Flying Scotsman' schreef het prestigieuze toernooi in 2011 en 2015 op zijn naam.

Hij wordt in elke speelronde door een andere speler vervangen. Bij de wedstrijden in Rotterdam op 27 en 28 maart zullen de 22-jarige De Zwaan en de Belg Dimitri Van den Bergh zijn plaats innemen. Voor de Nederlander wordt het zijn debuut in de Premier League.

De vijftiende editie van de Premier League begint komende donderdag in de Metro Radio Arena in Newcastle, waar Chris Dobey als invaller voor Anderson fungeert. Na negen van de zestien speelrondes vallen de onderste twee spelers uit het klassement af.

Van Gerwen won laatste drie edities

Naast De Zwaan, Van den Bergh en Dobey, profiteren ook Glen Durrant (Glasgow), Steve Lennon (Dublin), Luke Humphries (Exeter), John Henderson (Aberdeen), Nathan Aspinall (Nottingham) en Max Hopp (Berlijn) van de afwezigheid van Anderson.

Wereldkampioen Van Gerwen, verliezend WK-finalist Michael Smith, Rob Cross, Peter Wright, Daryl Gurney, Gerwyn Price, Mensur Suljovic, Wade en Raymond van Barneveld waren al zeker van deelname.

De Premier League werd de laatste drie jaar gewonnen door Van Gerwen. De nummer één van de wereld was vorig jaar in de finale te sterk voor Smith. De vorig jaar gestopte Phil Taylor is recordhouder in de Premier League met zes eindzeges.