Michael van Gerwen vindt dat hij afgelopen weekend op The Masters andermaal heeft laten zien dat hij op dit moment de beste darter ter wereld is. De 29-jarige Brabander denkt wel dat hij nog beter kan dan wat hij heeft neergezet in Milton Keynes.

"Dit is een lekker begin van het seizoen. Ik heb niet eens zo fantastisch gespeeld. Op sommige momenten speelde ik wel goed. Een aantal tiendarters, twee 170-finishes; dat kun je niet slecht noemen, maar ik kan veel beter dan dit", zegt Van Gerwen in gesprek met NUsport.

"De dubbels lieten me hier en daar wat in de steek. Aan de andere kant stond ik dan op zo'n grote voorsprong, dat ik me dat ook wel kon veroorloven. Neemt niet weg dat dat beter moet. Maar ik heb natuurlijk een vakantie en een paar demonstraties achter de rug. Dat zal wel invloed hebben gehad."

Van Gerwen boekte alweer zijn vijfde opeenvolgende eindzege op The Masters door achtereenvolgens Jonny Clayton (10-5), Mensur Suljovic (10-5), Dave Chisnall (11-7) en James Wade (11-5) met ogenschijnlijk weinig moeite te verslaan.

"Dat ik niet op de toppen van mijn kunnen heb gepresteerd - misschien wel mijn B-game - maar toch overtuigend het toernooi heb gewonnen, zegt dat er maar één de beste is. Hoe wil je het anders noemen?", aldus Van Gerwen.

"Het is aan de concurrentie om hierop te reageren. Ze weten allemaal wel wat ze te doen staat dit jaar. Ik ga gewoon genieten. Ik weet wat ik kan. Ik moet me alleen maar druk maken over mezelf en niet over anderen. Als ik zelf lekker speel, dan win ik van iedereen."

'Dat gaat wel lastig worden'

Van Gerwen heeft niet lang de tijd om stil te staan bij zijn nieuwe triomf op The Masters, want aanstaande donderdag begint in Newcastle alweer de Premier League, de prestigieuze competitie waarin hij zijn titel verdedigt.

"Dat gaat wel lastig worden. De Premier League is heel anders dan The Masters. Die twee kun je niet met elkaar vergelijken. De Premier League duurt zestien weken. Dat is lang. Maar ik voel me goed. Ik hoop dat ik zo door kan gaan", vertelt hij.

"Ik kan natuurlijk altijd ergens tegenaan lopen. Daar wil ik mezelf voor behoeden. Ik wil me week in week uit van mijn beste kant laten zien en heel veel mooie prestaties leveren. Daar werk ik hard voor."

Van Gerwen opent de Premier League tegen Michael Smith. Die ontmoeting wordt een herhaling van de finale van vorig jaar, maar ook van de finale van het WK begin dit jaar in het Alexandra Palace in Londen. Beide keren won 'Mighty Mike' ruim.

Naast Van Gerwen en Smith doen dit jaar ook Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Gerwyn Price, Suljovic, Wade en Raymond van Barneveld mee aan de Premier League, die op woensdag 27 en donderdag 28 maart Rotterdam aandoet.