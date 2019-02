Michael van Gerwen heeft zondag op overtuigende wijze voor het vijfde jaar op rij The Masters gewonnen in Milton Keynes. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen versloeg James Wade in de finale met 11-5.

Van Gerwen en Wade gingen tot aan 3-3 gelijk op, maar nadat eerstgenoemde bij een 4-3-voorsprong de eerste break van de wedstrijd had geplaatst, was het eigenlijk een ongelijke strijd.

'Mighty Mike' liep vervolgens mede dankzij een sublieme 170-finish, alweer zijn tweede van het toernooi, uit naar 7-3 en nam daarmee het laatste sprankje hoop van Wade op een stunt weg.

Van Gerwen kwam uiteindelijk uit op een goed gemiddelde van 99,82 punten per drie pijlen en ook het dubbelpercentage was met 39,29 van een aardig niveau.

De Vlijmenaar verdiende met zijn nieuwe eindzege een cheque van 60.000 Britse pond (omgerekend bijna 70.000 euro). Dat bedrag komt niet boven op zijn bedrag voor de Order of Merit, omdat dit geen rankingtoernooi is.

Van Gerwen schreef The Masters laatste vier jaar op zijn naam

Van Gerwen schreef The Masters, waar de top zestien van de wereldranglijst aan mee mag doen, de laatste vier jaar op zijn naam door in de finale af te rekenen met achtereenvolgens Raymond van Barneveld, Dave Chisnall, Gary Anderson en opnieuw Van Barneveld.

De drievoudig wereldkampioen had dit jaar geen concurrentie van Anderson. De Schot meldde zich afgelopen woensdag op advies van zijn fysiotherapeut af vanwege de rugblessure waarmee hij naar eigen zeggen al ruim anderhalf jaar kampt.

Van Gerwen was dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi de enige Nederlandse deelnemer bij The Masters. Van Barneveld duikelde namelijk na zijn uitschakeling in de eerste ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst.

Van Gerwen had de finale van The Masters bereikt door zeges op achtereenvolgens Jonny Clayton (10-5), Mensur Suljovic (10-5) en Dave Chisnall (11-7) en noteerde ook daarin een gemiddelde van rond de 100 punten en een dubbelpercentage van 35.