Michael van Gerwen heeft zondag de halve finales bereikt van The Masters in Milton Keynes. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen won in de kwartfinales met 10-5 van Mensur Suljovic.

Van Gerwen slaagde er aanvankelijk niet in weg te lopen bij Suljovic. Hij brak de Oostenrijker weliswaar tot drie keer toe, maar wist die telkens niet te verzilveren, waardoor het lang spannend bleef.

'Mighty Mike' plaatste bij 6-5 alweer de vierde break en die mentale tik kwam Suljovic niet meer te boven, waarna hij de klus klaarde met een fraaie twaalfdarter.

Van Gerwen kwam uiteindelijk uit op een uitstekend gemiddelde van 102,92 punten per drie pijlen, maar zijn dubbelpercentage van 32,26 liet door een aantal missers in de openingsfase nog iets te wensen over.

De Vlijmenaar neemt het zondagavond in de halve finales op tegen Dave Chisnall, die op overtuigende wijze met 10-4 te sterk was voor Stephen Bunting.

Peter Wright en James Wade staan in de andere halve finale tegenover elkaar. De Schot en de Engelsman versloegen respectievelijk vice-wereldkampioen Michael Smith en Joe Cullen met beiden 10-6.

Van Gerwen schreef The Masters laatste vier jaar op zijn naam

De halve finales staan voor zondagavond 20.00 uur Nederlandse tijd op het programma, waarna vrijwel direct daarna de finale wordt afgewerkt in de Marshall Arena.

Van Gerwen schreef The Masters, waar de top zestien van de wereldranglijst aan mee mag doen, de laatste vier jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Raymond van Barneveld, Chisnall, Gary Anderson en opnieuw Van Barneveld te kloppen.

De drievoudig wereldkampioen heeft dit jaar geen concurrentie van Anderson. De Schot meldde zich afgelopen woensdag op advies van zijn fysiotherapeut af vanwege de rugblessure waarmee hij al ruim anderhalf jaar kampt.

Van Gerwen is dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi de enige Nederlandse deelnemer bij The Masters. Van Barneveld duikelde na zijn uitschakeling in de eerste ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst.

Van Gerwen begon de jacht op zijn vijfde opeenvolgende eindzege bij de eerste major van het jaar vrijdag op de openingsdag al goed door eveneens met 10-5 af te rekenen met Jonny Clayton.