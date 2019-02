Michael van Gerwen kijkt vol vertrouwen uit naar de finaledag van The Masters. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen denkt dat de ervaring die hij heeft met het spelen van drie wedstrijden op één dag de doorslag kan geven.

"Het format ligt me en ik kan er beter mee omgaan dan de meeste anderen. Dat heb ik in het verleden al zo vaak gedaan. Ik kan drie heel goede prestaties leveren op één dag. Dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd", zegt hij in gesprek met NUsport.

Van Gerwen domineert de laatste jaren op The Masters. Hij schreef de afgelopen vier edities van de eerste major van het jaar, waar de top zestien van de wereldranglijst aan mee mag doen, telkens op zijn naam en deed dat vaak ook op overtuigende wijze.

"Dat ik hem voor de vijfde opeenvolgende keer kan winnen, interesseert me eigenlijk niet zoveel. Ik wil gewoon altijd de toernooien winnen waaraan ik meedoe. Anders kan ik net zo goed thuis blijven", vertelt hij.

"Ik zie dit toernooi niet als een opwarmertje. Het is een serieus toernooi, maar niet het belangrijkste van het jaar, ook omdat er geen punten vallen te verdienen. Er staat wel prestige op het spel, dus ik wil mijn beste beentje voorzetten."

'Mijn niveau moet nog iets omhoog'

The Masters is voor veel spelers de laatste voorbereiding op de Premier League of Darts, de competitie die donderdag van start gaat in Newcastle. Voor Rob Cross, Daryl Gurney en Gerwyn Price verloopt die niet vlekkeloos, want zij werden vrijdag of zaterdag gelijk al in de openingsronde uitgeschakeld.

"Maar dat zegt weinig. Toen ik bij mijn eerste deelname aan The Masters in 2013 werd uitgeschakeld in de kwartfinales, won ik vervolgens wel de Premier League door Taylor te verslaan in de finale. De Premier League duurt zestien weken. Dat is zo lang", aldus Van Gerwen.

"Ik voel me in elk geval goed. Ik heb een ontzettend fijne vakantie gehad op de Filipijnen en heb vorige week lekker gepresteerd bij de Kings of Darts met zeges op Taylor en Peter Wright. Ik hoop dat ik hier nog een mooie zondag kan beleven."

Van Gerwen was vrijdag in de eerste ronde relatief eenvoudig met 10-5 te sterk voor Jonny Clayton en neemt het in de kwartfinales op tegen Mensur Suljovic, die indruk maakte door Simon Whitlock met een gemiddelde van 106,12 kansloos te laten (10-1).

"Mijn niveau moet nog iets omhoog. Het is er nog niet helemaal. Ik speelde niet slecht tegen Clayton, maar kan veel beter. Ik maakte te veel fouten. Ik moet uit mijn vakantiemodus komen en presteren. Dat verlang ik ook van mezelf", besluit Van Gerwen.