Rob Cross is zaterdag gelijk al in de eerste ronde uitgeschakeld op The Masters in Milton Keynes. Peter Wright en Michael Smith plaatsten zich wel voor de kwartfinales.

Cross verloor met ruime cijfers van Joe Cullen (6-10). Dat kwam niet als een enorme verrassing, omdat hij pas sinds vorige week nieuwe pijlen heeft en dus maar kort de tijd heeft gehad om daarmee te trainen.

De Engelsman bevindt zich sowieso niet in de beste periode van zijn nog jonge loopbaan als professioneel darter. Hij strandde op het WK als titelverdediger al in de achtste finales na een nederlaag tegen Luke Humphries.

Wright ontsnapte tegen Adrian Lewis (10-9). De Schot maakte weliswaar een 0-3- en 4-7-achterstand ongedaan, maar had ook het geluk dat zijn tegenstander in de beslissende negentiende leg twee matchdarts miste.

Smith won met 10-5 van zijn goede vriend Ian White. De Engelsman, verliezend finalist op het WK, begon wat stroef, maar pakte na de tweede pauze toch knap vijf legs op rij.

Naast Wright, Smith en Cullen bereikte zaterdag ook James Wade de kwartfinales. De Engelsman was met 10-7 te sterk voor Gerwyn Price, die onlangs een recordboete kreeg voor zijn wangedrag tijdens de Grand Slam of Darts.

Van Gerwen drong vrijdag al door tot kwartfinales

Vrijdag op de openingsdag van het toernooi waar de top zestien van de wereldranglijst aan mee mag doen, drongen Michael van Gerwen, Mensur Suljovic, Dave Chisnall en Stephen Bunting al door tot de kwartfinales.

Van Gerwen schreef The Masters de laatste vier jaar telkens op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Raymond van Barneveld, Chisnall, Gary Anderson en opnieuw Van Barneveld te verslaan.

De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen heeft dit jaar geen concurrentie van Anderson. De Schot meldde zich woensdag af vanwege de rugblessure waarmee hij al ruim anderhalf jaar kampt.

Van Gerwen is dit jaar voor het eerst in de geschiedenis de enige Nederlandse deelnemer bij The Masters. Van Barneveld duikelde na zijn uitschakeling in de eerste ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst.

Zondag staan vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd zowel de kwartfinales (Van Gerwen-Suljovic, Chisnall-Bunting, Cullen-Wade en Smith-Wright), de halve finales als de finale op het programma.