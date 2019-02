Michael van Gerwen stoort zich eraan dat Gary Anderson in zijn ogen alsmaar klaagt over zijn rugblessure. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen vindt dat zijn Schotse rivaal zichzelf daarmee tekortdoet.

"Gary klaagt het hele jaar door over zijn rug. Het kan goed zijn dat het nu wel serieus is, maar dan moet hij de rest van het seizoen eigenlijk zijn mond houden. Je kan niet altijd last van je rug hebben en constant gemiddeldes tussen de 107 en 110 gooien", zegt Van Gerwen in gesprek met NUsport.

"Hij vindt het leuk om zichzelf in de underdogpositie te wringen. Dat stuit me weleens tegen de borst. Dat heeft hij helemaal niet nodig, want hij is zo goed en beschikt over zo veel talent. Dan moet hij zich daarvoor niet laten lenen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in."

Anderson klaagt al anderhalf jaar over een pijnlijke rug. Hij onderging begin dit jaar na zijn kansloze nederlaag tegen Van Gerwen in de halve finales van het WK een speciale behandeling om zichzelf fit te krijgen voor de start van dit seizoen, maar vooralsnog zonder resultaat.

De nummer vier van de wereld meldde zich afgelopen woensdag op advies van zijn fysiotherapeut af voor The Masters, de eerste major van het jaar, die dit weekend wordt gehouden in de Marshall Arena in Milton Keynes.

"Deze beslissing was niet makkelijk, maar door mijn blessure slaap ik de laatste tijd slecht en zelfs een paar minuten trainen leidt tot hevige pijn. De fysio adviseerde me om rust te nemen en daarmee het risico op meer problemen te verkleinen", zei hij op de website van de PDC.

'Gary speelt gewoon Premier League, hoor'

Anderson is naar verluidt zelfs een vraagteken voor de Premier League of Darts, de prestigieuze competitie die donderdag van start gaat in Newcastle en op woensdag 27 en donderdag 28 maart ook Rotterdam aandoet.

"Gary speelt gewoon Premier League, hoor. Daar durf ik wel een weddenschap over aan te gaan. Hij gaat echt niet afzeggen. Hij kan dat ook niet maken tegenover zijn sponsors. Of het moet natuurlijk helemaal foute boel zijn met zijn rug", aldus Van Gerwen.

"Ik kan daar niet over oordelen. Ik ben er niet bij en ben ook zijn dokter niet. Ik weet niet wat voor team hij om zich heen heeft, maar ik weet wel wat voor team ik om me heen heb en dat is ontzettend goed. Ik moet hem op zijn woord geloven, hè."

Van Gerwen begon vrijdag goed aan The Masters. Hij won in de eerste ronde vrij eenvoudig met 10-5 van de Welshman Jonny Clayton en neemt het zondag in de kwartfinales op tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.

'Mighty Mike' schreef de laatste vier edities van The Masters op zijn naam. Hij was in die finales te sterk voor achtereenvolgens Raymond van Barneveld, de Engelsman Dave Chisnall, Anderson en opnieuw Van Barneveld.