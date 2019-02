Michael van Gerwen is vrijdag goed begonnen aan de jacht op zijn vijfde opeenvolgende eindzege op The Masters. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen won in de eerste ronde met 10-5 van Jonny Clayton.

Van Gerwen had de zege voornamelijk te danken aan een ijzersterke start. Hij kwam razendsnel op een 4-0-voorsprong en kon het zich daardoor veroorloven om in het vervolg enigszins te verslappen.

Clayton dichtte het gaatje weliswaar telkens tot twee (4-2, 5-3, 6-4 en 7-5) en kreeg zelfs kansen op meer (6-5), maar sprong daar uiterst onzorgvuldig mee om, waardoor het geen moment écht spannend werd.

Van Gerwen kwam uiteindelijk uit op een prima gemiddelde van 99,12 punten per drie pijlen, maar zijn dubbelpercentage van 31 moet waarschijnlijk nog wat beter wil hij aan het einde van dit weekend weer de trofee omhoog houden.

De Vlijmenaar neemt het in de kwartfinales op tegen Mensur Suljovic, die eerder op de avond met 10-1 en een gemiddelde van 106,12 veel te sterk was voor de zwak spelende Simon Whitlock.

Van Gerwen heeft dit jaar geen concurrentie van Anderson

Van Gerwen schreef het toernooi waaraan de top zestien van de wereldranglijst mee mag doen de laatste vier jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Raymond van Barneveld, Dave Chisnall, Gary Anderson en opnieuw Van Barneveld te verslaan.

'Mighty Mike' heeft dit jaar geen concurrentie van Anderson. De Schot meldde zich woensdag op aandringen van zijn fysiotherapeut af wegens de rugblessure waarmee hij naar eigen zeggen al ruim anderhalf jaar kampt.

Van Gerwen is dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi de enige Nederlandse deelnemer bij The Masters. Van Barneveld duikelde na zijn uitschakeling in de eerste ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst.

Naast Van Gerwen en Suljovic plaatsten ook Chisnall (10-8 tegen Daryl Gurney na een 5-1- en 6-2-achterstand) en Stephen Bunting, de vervanger van Anderson (10-9 tegen Darren Webster) zich vrijdag voor de kwartfinales.

Zaterdag staan nog de andere eersterondewedstrijden (Gerwyn Price-James Wade, Rob Cross-Joe Cullen, Michael Smith-Ian White en Peter Wright-Adrian Lewis) op het programma, waarna zondag de kwartfinales, halve finales en finale worden afgewerkt.