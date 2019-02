Het Nederlandse darts bevindt zich in een moeilijke periode. De top zestien van de wereldranglijst telt met alleen Michael van Gerwen voor het eerst sinds jaren slechts één Nederlander. Grote vraag is dus wat er aan de hand is. NU.nl legde het voor aan twee kenners, Jacques Nieuwlaat en Roland Scholten.

Het is een paar dagen na de bekendmaking van het nieuws dat Raymond van Barneveld er na 2019 mee gaat stoppen als Van Gerwen op een persconferentie voorafgaand aan het WK de vraag krijgt of hij een opvolger van de pionier van de sport in ons land ziet.

"Jeffrey de Zwaan doet het wel aardig. Hij is natuurlijk nog niet zo ver dat hij gelijk in de schoenen van Van Barneveld kan stappen. Maar niet alleen hij heeft die potentie, er komen een paar goede spelers aan. Ze zullen wel iets meer hun best moeten doen", zei hij.

Van Gerwen domineert het darten al tijden. De 29-jarige Brabander is al vijf jaar onafgebroken de nummer één van de wereld en veroverde begin deze maand voor de derde keer in zijn loopbaan de wereldtitel na een overtuigende 7-3-zege op de Engelsman Michael Smith in de finale.

Maar achter Van Gerwen is het even zoeken naar Nederlanders op de wereldranglijst. De eerstvolgende zijn namelijk Jelle Klaasen (27e plaats), Van Barneveld (28e plaats), Jermaine Wattimena (29e plaats) en Benito van de Pas (30e plaats).

'Van Gerwen was in het begin ook niet zo goed'

Een plek in de top zestien is belangrijk omdat die rechtstreeks toegang geeft tot de majors. Zo ook voor de eerste van dit jaar, The Masters van dit weekend in Milton Keynes, waar met Van Gerwen voor het eerst in de historie van het toernooi slechts één Nederlander aan meedoet.

"We zitten echt in een tussenperiode. We hebben heel lang op Van Barneveld en Van Gerwen geleund. Klaasen en Van de Pas konden in het verleden soms aansluiting vinden bij hen, maar dat heeft nooit lang geduurd", zegt Nieuwlaat, commentator bij RTL 7.

"Je ziet nu dat in de golf naar achteren ook Van Barneveld naar beneden zakt. Ik denk dat je even moet wachten op de golf naar voren. Die gaat vanzelf weer komen. En dan weet een aantal nieuwe Nederlandse spelers de top zestien van de wereldranglijst wel te halen."

De naam die vaak wordt genoemd als het grootste talent is die van De Zwaan. De pas 22-jarige Zuid-Hollander maakte afgelopen jaar indruk met zeges op Van Gerwen in de eerste ronde van zowel de UK Open als de World Matchplay.

"De Zwaan heeft al goede dingen laten zien. Hij mist uiteraard nog ervaring. Dingen als: 'dat heb ik stom gedaan of ik had beter dit of dat kunnen doen', moet hij nog meemaken. Dat leer je alleen door heel veel te verliezen", zegt Scholten, oud-prof en analist bij RTL 7.

"Van Gerwen was in het begin ook niet zo goed. Ja, hij gooide als zestien- of zeventienjarige in Eindhoven een negendarter en toen wisten we al wel dat hij heel goed zou gaan worden, maar we zijn nu twaalf jaar later. Hij heeft ook jarenlang op zijn kloten gehad."

'We zitten even in een wat mindere periode'

De belangrijkste reden dat de Nederlanders niet meer massaal terug te vinden zijn in de top van de wereldranglijst is misschien wel het alsmaar stijgende prijzengeld op PDC-toernooien, waardoor steeds meer spelers fulltime met de sport bezig kunnen zijn.

"In Nederland is dat vrij eenvoudig omdat wij best veel darts uitzenden op tv en er veel sponsors beschikbaar zijn. Dat is nu in andere landen ook het geval. Het is dus niet zo dat wij slechter worden. De rest wordt beter en daardoor wordt de concurrentie groter", aldus Nieuwlaat.

"Wij konden bovendien altijd een voorsprongetje pakken omdat we de beste jeugdopleiding van de wereld hebben. Andere landen hebben dat natuurlijk in de gaten en gaan ons kopiëren. Ze maken op die manier de achterstand goed. Niemand staat stil."

Van Gerwen won de voorbije jaren als zo'n beetje de enige Nederlander toernooien. Hij schreef alleen in het voorbije jaar, inclusief het WK, al liefst negentien toernooien op zijn naam. Niemand die ook maar enigszins bij dat aantal in de buurt is gekomen.

"We zitten even in een wat mindere periode, maar staan nog altijd wel op de eerste plaats van de wereldranglijst. Dat vergeten een hoop mensen. Dat vind ik wat lullig. Ik wil niet zeggen dat alles over Van Gerwen moet gaan, maar wel over hoe een klein landje bovenaan staat", aldus Scholten.

"Dan doe je het toch vreselijk goed? Ja, we hebben alleen Van Gerwen, maar daarmee ook meteen de nummer één van de wereld. Het is eigenlijk gekkenwerk dat we over dit onderwerp praten. Laten we dus maar positief afsluiten. Er is geen enkele reden tot paniek."