Michael van Gerwen verwacht niet dat er dit jaar opnieuw veel verschillende toernooiwinnaars zullen zijn in het darts. De Brabantse nummer één van de wereld denkt dat hij met de Schot Gary Anderson de dienst gaat uitmaken.

"Ik en Gary steken er met kop en schouders bovenuit en daarom zullen wij dus ook om de prijzen gaan vechten", aldus Van Gerwen in aanloop naar The Masters, de eerste major van het jaar die aankomend weekend op het programma staat in Milton Keynes, in gesprek met NUsport.

"Ik wil zo veel mogelijk toernooien winnen. De Champions League staat hoog op mijn lijstje want die heb ik nog nooit op mijn naam geschreven. Maar er is überhaupt nog heel veel uit te halen voor mij. Ik ga dit jaar gewoon heel dominant zijn."

Van Gerwen heeft bij The Masters in elk geval geen concurrentie van Anderson. De mondiale nummer vier meldde zich woensdag op aandringen van zijn fysiotherapeut af vanwege de rugproblemen waarmee hij al anderhalf jaar kampt.

"Deze beslissing was niet makkelijk, maar door mijn blessure slaap ik de laatste tijd slecht en zelfs een paar minuten trainen leidt tot hevige pijn. De fysio adviseerde me om rust te nemen en daarmee het risico op meer problemen te verkleinen", liet Anderson weten op de website van de PDC.

Van Gerwen bagatelliseerde vorige week bij de Kings of Darts in Den Bosch de kwetsuur van zijn concurrent. "Natuurlijk zal hij heus wel ergens last van hebben, maar dat heb ik ook weleens. Moet ik dat dan elke keer aan de media laten weten? Uiteindelijk gooi je niet met je rug, maar moet je het doen met je armen en je hoofd."

'Ik kan het eigenlijk ook niet veel slechter doen dan afgelopen jaar'

Van Gerwen kan met vertrouwen uitkijken naar dit jaar, want hij veroverde begin deze maand voor de derde keer in zijn loopbaan de wereldtitel door in de eenzijdige finale de Engelsman Michael Smith te verslaan (7-3).

"Ik voel me op dit moment lekker. Ik heb een fantastische vakantie gehad in de Filipijnen. Lekker bijgekomen, dat had ik ook wel even nodig. Zorgen dat je weer met beide beentjes op de grond komt te staan en scherp wordt", vertelt hij.

"Ik kan het eigenlijk ook niet veel slechter doen dan afgelopen jaar. Ik heb weliswaar veel toernooien gewonnen, maar op een aantal andere heb ik voor mijn doen een beetje ondermaats gepresteerd."

Van Gerwen doelt daarbij vooral op een periode halverwege het jaar. Hij werd toen onder meer op de UK Open, World Matchplay (beide keren door zijn landgenoot Jeffrey de Zwaan) en het EK (door de Engelsman Steve West) al in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld.

"Oké, door de wereldtitel kan ik niet roepen dat ik een heel slecht jaar heb gehad. Maar super was het ook niet. Het was immers niet dat ik heel dominant was op alle toernooien. Ik heb af en toe wat steken laten vallen, maar dat is iets om dit jaar beter te doen", besluit hij.