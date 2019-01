Raymond van Barneveld maakt zich er vooralsnog geen zorgen over dat hij dit jaar het WK darts misloopt. De 51-jarige Hagenaar beseft wel dat hij er in zijn laatste twaalf maanden als professioneel darter hard aan moet trekken om eervol afscheid te kunnen nemen.

"Ik maak me er geen zorgen over, maar ik moet het nog wel even doen. Naast mij vlogen er nog heel veel grote namen gelijk uit op het WK. Wright, Suljovic, Price; allemaal jongens die in de top tien van de wereldranglijst staan. Daar schrok ik wel van", zegt hij in gesprek met NUsport.

"Dat zegt ook wel iets over wat eraan zit te komen. Al die talenten staan straks op mij te wachten bij de vloertoernooien. Die willen maar één ding: mijn scalp. Ik moet dus goed beslagen ten ijs komen en er alles aan doen om in mijn laatste jaar de punten bij elkaar te sprokkelen."

Van Barneveld zit niet in zijn beste periode als darter. Hij verloor op het WK in de tweede ronde van de relatief onbekende Litouwer Darius Labanauskas en ging vorige week bij het demonstratietoernooi King of Darts tot drie keer toe hard onderuit tegen de vorig jaar gestopte Engelse legende Phil Taylor.

"Het kan een onsje beter. Het gooien gaat niet echt lekker. Op het WK van iemand verliezen uit Litouwen deed natuurlijk wel wat met me. Bovendien spelen hier en daar wat dingen op, waarvan ik dacht dat ik sterk genoeg was om die te overwinnen, maar dat blijkt dus achteraf van niet", vertelt hij.

"Ik ben helemaal hopeloos uit vorm, getuige de uitslagen tegen Taylor. Ik heb ook weinig getraind de afgelopen weken. Dat moet ik dus binnenkort weer goed oppakken, want anders sta ik straks niet op de televisietoernooien en dat is natuurlijk wel de bedoeling. We zien wel waar het schip strandt."

'Het stoppen valt me zwaar'

Van Barneveld maakte in november bekend dat hij eind 2019, na dan tientallen jaren op het hoogste niveau actief te zijn geweest, een punt achter zijn loopbaan zet. Hij gaf destijds als reden dat hij het fysiek en mentaal gezien niet meer kan opbrengen om mee te blijven doen in de top.

"Het stoppen valt me zwaar. Ik ben er al maanden echt emotioneel onder. Dat heeft natuurlijk ook effect op mijn manier van spelen. Ik wil eigenlijk doorgaan tot mijn 55e, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar als er niet meer in zit, dan moet ik kritisch zijn naar mezelf en zeggen: het is mooi geweest zo."

"Ik wil de regie in eigen handen houden. Baxter, Burnett, Part: ze drijven allemaal af in het darten. Ik wil dat niet als vijfvoudig wereldkampioen. Ik ga voor in de bus zitten en bepaal zelf wat er gaat gebeuren. Met nog een jaar te gaan weet ik dat ik hard moet werken. Ik wil het WK halen. En het liefst ook winnen."

Van Barneveld ontbreekt aankomend weekend in elk geval bij de eerste major van het jaar, The Masters in Milton Keynes. Hij duikelde door zijn voortijdige uitschakeling op het WK uit de top zestien van de wereldranglijst en zal zich op de vloertoernooien moeten zien te plaatsen voor de eerstvolgende majors.

'Barney' bezet op dit moment de voor hem historisch lage 28e plaats op de Order of Merit. Hij heeft een achterstand van ruim 70.000 Britse pond op de zestiende plaats van de Welshman Jonny Clayton (160.175 om 232.750 Britse pond), die rechtstreeks toegang geeft tot deelname aan de majors.