Michael van Gerwen is maandagavond op het jaarlijkse gala van de PDC in Londen uitgeroepen tot de beste darter van 2018. Het is het vierde jaar op rij dat de Brabander de prestigieuze prijs krijgt uitgereikt.

De 29-jarige Van Gerwen heeft de Player of the Year Award mede te danken aan het veroveren van de wereldtitel begin dit jaar. De nummer één van de wereld was in de WK-finale in Londen te sterk voor Michael Smith.

Van Gerwen, die op het gala ook werd uitgeroepen tot ProTour Player of the Year, schreef in 2018 onder meer The Masters, de World Grand Prix, de Premier League en de World Cup of Darts (met Raymond van Barneveld) op zijn naam.

De kersverse wereldkampioen kreeg halverwege het jaar nog de nodige kritiek na zijn vroege nederlagen op de UK Open, de World Matchplay en het EK, maar wist desondanks zijn favorietenrol op het WK waar te maken.

Fans kiezen Anderson als beste darter

Gary Anderson werd door de fans gekozen als beste darter van het jaar. De Schot won in 2018 onder meer de UK Open en de World Matchplay en eindigde als tweede op de Grand Slam of Darts. De PDPA, een belangenorganisatie voor darters, koos juist voor Smith als darter van het jaar.

De prijs voor beste nieuwkomer ging naar Luke Humphries. De 23-jarige Engelsman zorgde op het WK voor een daverende verrassing door de wereldkampioen van 2018 Rob Cross in de achtste finales uit te schakelen.

Daryl Gurney won de prijs voor de beste prestatie op een televisietoernooi. De 32-jarige Noord-Ier wordt beloond voor zijn knappe zege op Van Gerwen in de finale van de Players Championship Finals eind november. De 22-jarige Duitser Max Hopp werd uitgeroepen tot grootste talent van het jaar.