Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld nemen het dit jaar opnieuw tegen elkaar op tijdens een van de twee speelrondes in Rotterdam Ahoy bij de Premier League of Darts.

De Nederlanders treffen elkaar op donderdag 28 maart in de negende speelronde, tijdens de zogenoemde Judgement Night, waarop de onderste twee van de ranglijst afvallen.

Een dag eerder, op woensdag 27 maart, staat er ook een speelronde op het programma in Ahoy. Van Gerwen neemt het dan op tegen de Schot Peter Wright en Van Barneveld stuit op de Noord-Ier Daryl Gurney.

Van Gerwen en Van Barneveld stonden vorig jaar ook al tegenover elkaar in Ahoy. 'Barney', die na dit jaar afzwaait als darter, won toen in een spannende partij verrassend met 7-5.

De Premier League begint dit jaar op donderdag 7 februari in Newcastle. Van Gerwen speelt dan tegen de Engelsman Michael Smith en Van Barneveld tegen diens landgenoot James Wade.

Van Gerwen-Smith is een herhaling van de WK-finale van begin deze maand in het Alexandra Palace in Londen. 'Mighty Mike' kroonde zich toen dankzij een 7-3-zege in sets voor de derde keer in zijn carrière tot wereldkampioen.

Premier League telt dit jaar zestien reguliere speelrondes

De Premier League telt dit jaar zestien reguliere speelrondes, waarna de bovenste vier in de O2 Arena in Londen in de kruisfinales gaan strijden om de felbegeerde beker en een bedrag van 250.000 Britse pond.

Naast Van Gerwen, Van Barneveld, Wright, Gurney en Wade doen ook de Schot Gary Anderson, de Engelsman Rob Cross, de Oostenrijker Mensur Suljovic en de Welshman Gerwyn Price mee aan de Premier League.

De Premier League is geen rankingtoernooi, waardoor er dus ook geen geld valt te verdienen voor de Order of Merit. Op de wereldranglijst zullen de komende maanden zodoende waarschijnlijk geen al te grote mutaties plaatsvinden.

De vorig jaar gestopte legende Phil Taylor is met zes eindzeges recordhouder in de Premier League, gevolgd door Van Gerwen (vier), Anderson (twee), Van Barneveld en Wade (beiden één).

Van Gerwen schreef de afgelopen drie edities op zijn naam. Hij was vorig jaar in een eenzijdige finale met 11-4 in legs veel te sterk voor Smith.