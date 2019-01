Bij PDC-toernooien is dit jaar een recordbedrag van in totaal 14 miljoen pond (zo'n 15,5 miljoen euro) aan prijzengeld te verdienen, zo heeft de profbond in het darts woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een stijging van ruim 2 miljoen euro.

Dat komt mede door de flinke toename van de prijzenpot op het WK. Bij het door Michael van Gerwen gewonnen toernooi in Londen was in totaal 2,5 miljoen pond (circa 2,8 miljoen euro) te verdienen, terwijl dat bedrag in 2018 nog op 1,8 miljoen pond lag.

Ook bij onder meer de Premier League, de World Grand Prix, de World Matchplay, het UK Open, de Grand Slam of Darts en de World Series of Darts Finals gaat het prijzengeld omhoog.

Datzelfde geldt voor de dertien toernooien op de European Tour, waar per evenement 140.000 pond (circa 155.000 euro) te verdienen valt. De PDC blijft bovendien regionale toernooien financieren.

"Dit is een grote stap vooruit", zegt PDC-voorzitter Barry Hearn op de site van de bond. "Een PDC Tourkaart is nu een soort gouden ticket geworden, want voor de succesvolle darters liggen schitterende beloningen klaar."

Van Gerwen gaat op de Order of Merit, de wereldranglijst van de PDC gebaseerd op het verdiende prijzengeld over de afgelopen twee jaar, soeverein aan kop met een bedrag van omgerekend bijna 1,8 miljoen euro. Rob Cross (circa 870.000 euro) en Peter Wright (750.000 euro) completeren de top drie.