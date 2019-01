Co Stompé moet zijn rentree als professioneel darter uitstellen. De 56-jarige Noord-Hollander heeft deze week bij de Europese Q-School in het Duitse Hildesheim naast een Tourkaart voor de PDC gegrepen.

Stompé slaagde er donderdag en vrijdag niet in om de dagzege te pakken en verzamelde daarnaast onvoldoende punten om op basis van de ranking na vier dagen kans te maken op een ticket.

De geboren Amsterdammer werd donderdag in de derde van in totaal acht rondes uitgeschakeld door de Hongaar Gergely Lakatos (5-4) en vrijdag al in de tweede ronde door de Tsjech Karel Sedlacek (5-4).

Stompé heeft besloten vrijdag terug naar huis te gaan en zaterdag en zondag niet meer in actie te komen, waardoor hij sowieso in de achterhoede van de ranglijst eindigt en dus een Tourkaart uit zijn hoofd moet zetten.

"Maar ik kwam ook niet voor een Tourkaart. Het lijkt mij leuk om samen met mijn zoon Challenge Tour te gaan spelen en daarvoor moet je mee gaan doen aan de Q-School", zei hij vrijdag tegenover RTL7.

"Half schrijvend Nederland had het over 'Co komt terug'. Nou, Co komt helemaal niet terug. Ik ga lekker weekenden met mijn zoon weg en kijken waar ik sta. Als het goed bevalt, zou ik misschien volgend jaar echt ervoor willen gaan, maar dat is nog zo ver weg."

Stompé speelde laatste toernooi op hoogste niveau in 2015

Stompé speelde zijn laatste toernooi op het hoogste niveau in mei 2015, toen hij de finale haalde van de Münsterland Classic (nederlaag tegen zijn landgenoot Fabian Roosenbrand).

De 'Matchstick' begon zijn carrière in 1994 bij de BDO, maar stapte in 2008 over naar de rivaliserende bond PDC, om vervolgens vijf jaar later toch weer terug te keren bij de BDO.

Stompé stond op het WK één keer in de halve finales (in 2000 in die van de BDO) en twee keer in de kwartfinales (in 2009 en 2010 in die van de PDC).

Een Tourkaart, die vrijdag gewonnen werd door de jarige Nederlander Mike van Duivenbode (20), geeft toegang tot de Pro Tour-toernooien (UK Open Qualifiers en Players Championships) en kwalificaties voor Euro Tour-toernooien, de Grand Slam of Darts, World Series of Darts Finals en het WK.

Bij de Challenge Tour worden er twintig toernooien per jaar gespeeld. De nummers één en twee van de ranking verdienen uiteindelijk een Tourkaart en daarnaast krijgt de winnaar een uitnodiging voor het WK en 2.000 Britse pond (ruim 2.200 euro).