Michael van Gerwen is donderdagavond in zijn woonplaats Vlijmen gehuldigd voor zijn wereldtitel in het darts. De Brabander werd op een plein in het centrum toegejuicht.

Burgemeester Willemijn van Hees overhandigde een cheque van 1.800 euro voor Make-A-Wish. Van Gerwen is betrokken bij dit goede doel. Het bedrag verwijst naar de score 180.

Van Gerwen was op Nieuwjaarsdag in de WK-finale met 7-3 te sterk voor Michael Smith. Hij pakte de wereldtitel eerder in 2014 en 2017.