Michael van Gerwen heeft excuses gekregen van Michael Smith vanwege diens uitspraken na de finale van het WK darts. De Engelsman noemde de Brabander de onterechte wereldkampioen.

"Hij heeft me vandaag een sms'je gestuurd en zijn excuses aangeboden. Hij zei: 'Jij bent de beste van de wereld'", vertelde Van Gerwen donderdag bij een persconferentie voorafgaand aan de huldiging in zijn woonplaats Vlijmen.

"In het heetst van de strijd zeg je soms dingen waar je later spijt van krijgt. Dan vind ik het des te knapper dat hij ballen toont en een berichtje stuurt. Daar zie je aan dat hij een grote speler is."

De 28-jarige Smith kreeg bij een persmoment vlak na zijn 7-3-nederlaag in de finale de vraag of hij Van Gerwen de terechte wereldkampioen vond en antwoordde met: "In mijn ogen niet. Ik kreeg vooral in de beginfase genoeg kansen om sets te pakken, maar ik speelde heel slecht."

Smith probeerde publiek te kalmeren

In de slotfase van de finale had Smith zich wél van zijn sportieve kant laten zien door het publiek tot kalmte te manen toen Van Gerwen werd uitgejoeld bij het gooien van de beslissende pijlen.

"Dat uitfluiten moet je accepteren, zeker als je tegen een Engelsman speelt. Dat hij het publiek tot kalmte maande heb ik niet gezien, maar hij deed dat vast omdat hij verwachtte dat ik de dubbel zou gaan raken", zei Van Gerwen in Vlijmen met een lach.

De 29-jarige Brabander veroverde in het Londense Alexandra Palace zijn derde wereldtitel. Smith stond voor het eerst in de eindstrijd. De Engelsman kwam tot dit jaar nooit voorbij de kwartfinales.

Van Gerwen gaat na het weekend met zijn gezin op vakantie naar de Filipijnen, om begin februari pas weer echt in actie te komen bij The Masters in Milton Keynes.