Michael van Gerwen heeft ook na zijn derde wereldtitel het evenaren van Phil Taylor niet als doel. De 29-jarige Brabander denkt dat het onmogelijk is om net als de vorig jaar gestopte legendarische Engelsman zestien keer de beste van de wereld te worden.

"Ik ga niet zo lang door als hij en behalve dat, vind ik het ook niet realistisch. De tijden zijn veranderd. Het is nu veel moeilijker dan in de tijd van Taylor om wereldkampioen te worden", zegt hij tegen NUsport, daags na zijn overtuigende 7-3-zege in de finale op de Engelsman Michael Smith.

Taylor domineerde het darten vooral in de jaren negentig en begin deze eeuw. Hij veroverde in 1990, 1992 (beide keren bij de BDO), tussen 1995 en 2002, tussen 2004 en 2006 en in 2009, 2010 en 2013 de wereldtitel.

Van Gerwen is al vijf opeenvolgende jaren de nummer één op de Order of Merit (de wereldranglijst), een positie die hij overnam van Taylor. Hij pakte in 2014, 2017 en dus afgelopen dinsdag de wereldtitel.

"Taylor is de grootste, maar ik ben de beste. Ik zal dan misschien nooit zoveel wereldtitels winnen als hij, maar ik ga wel het aantal toernooien dat hij in totaal op zijn naam heeft geschreven voorbij. Dat is een ding wat zeker is", vertelt hij in zijn luxe hotel in Londen.

"Ik denk dat de cijfers voor zich spreken. Je kan het zien aan de gemiddeldes. Die van mij liggen veel hoger dan die van Taylor ooit zijn geweest. Hij heeft het fantastisch gedaan, maar ik doe het wekelijks. Mensen kunnen het niet met me eens zijn, maar ik heb een beetje lak aan wat anderen van me vinden. Ik geloof in mezelf."

'Er staat niet heel veel meer op mijn bucketlist'

Van Gerwens hegemonie was vorig jaar niet zo sterk als de twee jaar daarvoor. Hij werd onder andere op de UK Open, World Matchplay en het EK al in een voortijdig stadium uitgeschakeld, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan.

"Hoge bomen vangen veel wind. Je krijgt het voor je kiezen als het even wat minder goed gaat. Nou ja, minder goed... Als je niet de toernooien wint die je moet winnen. Daar moet je dan mee omgaan. Kritiek maakt je alleen maar beter. Het doet mij niet zoveel. Als dat wel zo was geweest, dan had ik hier nu niet kunnen staan met de wereldtitel", zegt hij.

"Natuurlijk kan ik mijn frustraties weleens afreageren op de mensen die dicht bij me staan. Op mijn vrouw bijvoorbeeld. Dat is niet fijn, maar dat is een beetje een automatisme. Zij weet ook als geen ander wat ik er allemaal voor moet doen. Ze weet hoe ze met mij moet dealen. Dat is heel fijn."

Van Gerwen wordt donderdagavond gehuldigd in zijn woonplaats Vlijmen en gaat na het weekend met zijn gezin op vakantie naar de Filipijnen, om vervolgens begin februari pas weer echt in actie te komen bij The Masters in Milton Keynes.

"We maken er weer een mooi jaar van. Ik heb bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Er staat dus niet heel veel meer op mijn bucketlist. Maar ik ga alles nog wel een paar keer herhalen. Laten we het daar maar op houden", besluit hij.