Co Stompé aast op een terugkeer als profdarter. De 56-jarige Noord-Hollander wil deze week bij de Europese Q-School in het Duitse Hildesheim een Tourkaart voor de PDC zien te bemachtigen.

Stompé speelde zijn laatste toernooi op het hoogste niveau in mei 2015, toen hij de finale haalde van de Münsterland Classic (nederlaag tegen zijn landgenoot Fabian Roosenbrand).

De geboren Amsterdammer begon zijn carrière in 1994 bij de BDO, maar stapte in 2008 over naar de rivaliserende bond PDC, om vervolgens vijf jaar later toch weer terug te keren bij de BDO.

Stompé deed destijds een beetje geheimzinnig over die beslissing. Hij gaf te kennen dat de exacte redenen en motivatie persoonlijk zijn en dat hij die graag voor zichzelf wilde houden.

De rechtshandige speler won in totaal twee majors. Hij was eerst in 1998 bij de BDO de beste op de WDF Europe Cup Singles en daarna in 2010 bij de PDC samen met Raymond van Barneveld op de World Cup of Darts.

Co Stompé tijdens het WK van de BDO in 2005. (Foto: ANP)

Stompé stond één keer in halve finales WK

Stompé stond op het WK één keer in de halve finales (in 2000 in die van de BDO) en twee keer in de kwartfinales (in 2009 en 2010 in die van de PDC).

Naast Stompé doet onder anderen ook zijn zoon Co Stompé junior en de deelnemers op het voorbije WK van de PDC Jeffrey de Graaf en Yordi Meeuwisse van 3 tot en met 6 januari mee aan de Europese Q-School.

Stompé was vorig jaar ook aanvankelijk van plan om af te reizen naar Hildesheim, maar zag daar op het laatste moment van af omdat hij "te veel andere dingen aan zijn hoofd had".

De winnaars van elke speeldag op de Europese Q-School krijgen automatisch een Tourkaart en ook de spelers die op een aantal dagen ver zijn gekomen maken een goede kans daarop, maar moeten eerst in de wachtkamer plaatsnemen.

Een Tourkaart geeft toegang tot de Pro Tour-toernooien (UK Open Qualifiers en Players Championships) en kwalificaties voor Euro Tour-toernooien, de Grand Slam of Darts, World Series of Darts Finals en het WK.