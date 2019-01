Michael van Gerwen vindt zijn derde wereldtitel speciaal vanwege zijn dominantie in de afgelopen weken in het Alexandra Palace in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld stond in alle zes de wedstrijden slechts acht sets af.

"Ik heb fenomenaal gespeeld. Ik heb tot aan het einde geen fouten gemaakt en heb niemand het idee gegeven dat ze mij kunnen verslaan. Ze zijn niet eens bij me in de buurt gekomen", zei hij na zijn 7-3-zege in de finale op Michael Smith.

"Ik kan niet zeggen welke wereldtitel de mooiste is. Ze hebben allemaal iets speciaals. Ze zijn allemaal om een verschillende reden belangrijk voor me. Ook deze beker krijgt een mooi plekje. Daar heb ik thuis ruimte genoeg voor."

Van Gerwen versloeg op dit WK naast Smith ook Alan Tabern (3-1), Max Hopp (4-1), Adrian Lewis (4-1), Ryan Joyce (5-1) en Gary Anderson (6-1) en kwam uiteindelijk uit op een indrukwekkend toernooigemiddelde van 103,28 punten per drie pijlen.

"Ik kan nog beter dan wat ik hier heb laten zien. Dat moet ook, want ik wil graag nog wat meer wereldtitels en meer dan drie moet wel mogelijk zijn. Dat zal wel moeilijker en moeilijker worden omdat spelers nu extra graag van me willen willen", vertelde hij.

"Het geld kan me niets schelen, dat staat alleen leuk op je bankrekening. Ik hecht veel meer waarde aan die derde wereldtitel achter mijn naam. Dat betekent alles voor me. Daarvoor ben ik het hele jaar van huis weg. Dat weet mijn vrouw ook. Zij weet als geen ander hoe moeilijk het soms voor mij is geweest."

Van Gerwen krijgt minister-president aan de lijn

Van Gerwen moest halverwege zijn verhaal de persconferentie tijdelijk stilleggen omdat hij werd opgebeld door minister-president Mark Rutte. Die wilde namelijk persoonlijk de felicitaties aan hem overbrengen.

"Hij zei dat hij het een mooie wedstrijd vond en in spanning had meegeleefd. Hij vroeg nog of we dit niet elk jaar op 1 januari konden doen. Hij heeft nu al drie keer gebeld op 1 januari. Het begint een beetje een gewoonte te worden", sprak hij.

"Het is altijd leuk als dit soort dingen gebeuren. Ik weet niet of hij de wedstrijd echt heeft gezien. Dat interesseert me eigenlijk ook helemaal niets. Ik moet het toch zelf doen. Andere mensen kunnen niet voor mij de dubbels gooien."

Van Gerwen beëindigde opvallend genoeg na ongeveer twee minuten het gesprek door afscheid te nemen van Rutte met de woorden 'bedankt Mark, spreek je snel'. Hij kreeg daarmee de lachers op zijn hand in de zaal waar journalisten mee konden luisteren.

"Is hij meer dan ik dan? Ja, hij is minister-president, maar ik wereldkampioen. Nee flauw, ik heb hem al een paar keer eerder gesproken. Het is gewoon een heel fijne man om mee te praten. En waarom niet? Zijn naam is toch ook Mark?"