Michael van Gerwen was dinsdag door het dolle heen nadat hij zijn derde wereldtitel had veroverd. De Brabantse nummer één van de wereld won in de finale op overtuigende wijze met 7-3 in sets van de Engelsman Michael Smith.

"Dit is het beste gevoel dat je kan hebben. Dit betekent heel veel voor me. Er is voor mij niets belangrijkers. Nou ja, mijn familie dan", begon hij vlak na afloop van de wedstrijd zijn verhaal tijdens de podiumceremonie.

"Ik heb zo lang op deze derde gewacht. Ik heb misschien een wat moeilijk jaar gehad. Ik speelde wel goed, maar ik presteerde niet zoals normaal. Maar dit is fenomenaal. Op het WK."

Van Gerwen begon net zoals in de halve finales tegen de Schot Gary Anderson (6-1) ijzersterk aan de finale. Hij kwam al heel snel op een 4-0-voorsprong, waardoor de wedstrijd eigenlijk al was beslist.

Smith slaagde er nog wel in om terug te komen tot 4-2, maar kon het gat niet verder dichten, waarna Van Gerwen het bij 6-3 en 2-1 met zijn derde matchdart afmaakte.

"Ik had het beter willen doen dan wat ik heb laten zien. Ik was een beetje zenuwachtig, maar het waren wel goede zenuwen. Aan het einde van de rit maakt dat ook helemaal net uit. Ik heb die beker", zei Van Gerwen.

'Smith wordt ook ooit nog weleens wereldkampioen'

Van Gerwen won zodoende zijn derde van in totaal vier WK-finales (hij zegevierde eerder in 2014 en 2017 en verloor in 2013), terwijl Smith pas zijn debuut maakte in de eindstrijd van het grootste toernooi van het jaar.

"Maar hij gaat hier ooit nog weleens winnen. We weten allemaal hoe goed hij is. Hij is een fenomenale speler. Hij heeft zoveel talent in zijn lichaam zitten. Dat is echt ongelooflijk", was Van Gerwen vol lof over zijn tegenstander.

Van Gerwen kwam door zijn overwinning op Smith in een rijtje terecht met de Engelsen John Lowe en Martins Adams en de Canadees John Part, die eveneens op drie wereldtitels staan.

'Mighty Mike' heeft er nog altijd wel liefst dertien minder dan de Engelse recordhouder Phil Taylor, Hij nader wel landgenoot Raymond van Barneveld die op vijf staat.

"Niemand twijfelt er volgens mij aan dat ik in de toekomst Van Barneveld ga evenaren. Maar dat moet ik eerst nog wel even doen. Die druk rust op mijn schouders. Maar ik ga nu eerst even lekker op vakantie. Dat heb ik wel verdiend", besloot hij.