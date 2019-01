Michael van Gerwen is dinsdag voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen darts geworden. De 29-jarige Brabander was in de finale in Londen veel te sterk voor de Engelsman Michael Smith: 7-3.

'Mighty Mike' won eerder in 2014 en 2017 al het belangrijkste toernooi van dartsbond PDC. In 2013 stond hij ook in de finale, maar toen was de inmiddels gestopte Phil Taylor hem de baas.

Van Gerwen was de grote favoriet in de eindstrijd, aangezien hij van de eerdere 31 partijen tegen Smith er liefst 25 had gewonnen. Bovendien stond de 28-jarige Engelsman voor het eerst in de finale van het WK.

De nummer één van de plaatsingslijst maakte zijn status in Alexandra Palace meer dan waar. Van Gerwen sprong stukken beter om met zijn kansen dan de huidige nummer tien van de wereld en was na tien sets klaar. Hij beëindigde de eenzijdige partij met een gemiddelde van ruim 102 en gooide veertien keer 180.

Uitstekende start voor Van Gerwen

Van Gerwen begon uitstekend en leek op weg naar een eenvoudige zege in de eerste set. Hij zag Smith daarna echter terugkomen van een 0-2-achterstand. De Brabander miste enkele kansen op setwinst, maar sloeg op 2-2 alsnog toe.

Ook in set twee ging Smith verder met het missen van kansen. Van Gerwen stond zeker niet briljant te gooien, aangezien hij met name moeite had op zijn dubbels. Omdat 'Bully Boy' dat ook had, kwam Van Gerwen amper onder druk te staan. De Brabander trok daardoor ook set twee naar zich toe.

Die trend zette zich door in set drie, waarin Van Gerwen wederom op een 2-0-voorsprong kwam. Opnieuw kwam Smith terug, maar weer was het Van Gerwen die aan het eind van de set met een gebalde vuist op het podium stond.

Smith pas na vier sets op het bord

Ook in set vier braken de missers Van Gerwen niet op. Smith kreeg tot twee keer toe de kans om de set naar zich toe te trekken, maar leek te bezwijken onder de druk. Van Gerwen kwam daardoor op eenvoudige wijze op 4-0.

Smith deed daarna eindelijk wat terug. Hij pakte de door Van Gerwen begonnen vijfde set dankzij een knappe finish van 124. De Engelsman pakte daarna ook de zesde set, door die met liefst 3-0 te winnen.

Van Gerwen wist de opmars van Smith in de zevende set te stuiten, waardoor hij de stand op 5-2 bracht. Toch kreeg de Engelsman de kans om op 5-3 te komen, maar hij verzuimde 25 uit te gooien. Van Gerwen sloeg wel toe en vergrootte zijn voorsprong naar 6-2.

Hij kon de partij daarna in de negende set beslissen, maar Smith toonde karakter en brak in de vijfde leg terug, waarmee hij de stand op 6-3 bracht. Een set later was het pleit alsnog beslecht, waardoor Van Gerwen voor de derde keer in zijn loopbaan beslag legde op de wereldtitel.