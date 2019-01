WK darts ·

'Mighty Mike' was twee keer de beste op het WK van de PDC. Hij won in 2014 en in 2017 in de finale van respectievelijk de Schot Peter Wright (7-4) en Anderson (7-3), maar verloor in 2013 in zijn allereerste eindstrijd van Taylor (4-7). Hij kan na Taylor wel de tweede speler worden die minimaal drie keer de beste is bij de PDC, die in 1992 werd opgericht.