Raymond van Barneveld doet dit jaar mee aan de Premier League of Darts. De Zuid-Hollander heeft een wildcard gekregen voor de prestigieuze competitie die begin februari van start gaat.

PDC-voorzitter Barry Hearn maakte dinsdag vlak na afloop van de WK-finale tussen Michael van Gerwen en Michael Smith bekend dat naast Van Barneveld ook Van Gerwen, Smith, Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Gerwyn Price, Mensur Suljovic en James Wade in de Premier League spelen.

Van Barneveld werd op het WK al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Litouwer Darius Labanauskas, maar verwacht werd al wel dat dat hem niet de Premier League zou kosten omdat hij onlangs aangaf na dit jaar te stoppen met darten.

Van Gerwen, Cross, Wright en Anderson waren automatisch geplaatst vanwege hun plek in de top vier van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) en de rest heeft net als Van Barneveld een wildcard ontvangen van óf Hearn óf rechtenhouder Sky Sports.

Wade is ten opzichte van vorig jaar de enige nieuweling. De winnaar van het EK en de World Series Finals is de vervanger van de gepasseerde Simon Whitlock, die op het WK ook al in de tweede ronde strandde.

Taylor recordhouder in Premier League

De vorig jaar gestopte legende Phil Taylor is recordhouder in de Premier League met zes eindzeges, gevolgd door Van Gerwen (vier), Anderson (twee), Van Barneveld en Wade (beiden één).

Wereldkampioen Van Gerwen schreef de afgelopen drie edities op zijn naam. Hij was vorig jaar in een eenzijdige finale met 11-4 in legs veel te sterk voor Smith.

De Premier League telt dit jaar zestien reguliere speelrondes (na de negende vallen de onderste twee spelers af), waarna de bovenste vier in de kruisfinales gaan strijden om de felbegeerde beker en een bedrag van 250.000 Britse pond in de O2 Arena in Londen.

Er worden net zoals vorig jaar (toen door een afgelasting in Exeter) twee speelrondes afgewerkt in het nu al uitverkochte Rotterdam Ahoy, waar op woensdag 27 maart en donderdag 28 maart de achtste en negende speelronde worden afgewerkt.

De Premier League is geen rankingtoernooi, waardoor er dus ook geen geld valt te verdienen voor de Order of Merit en er daarop de komende maanden waarschijnlijk geen al te grote mutaties zullen plaatsvinden.