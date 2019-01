Gary Anderson denkt dat Michael Smith een goede kans maakt om dinsdag te winnen van Michael van Gerwen in de finale van het WK darts in Londen. De Schot is onder de indruk van wat de Engelsman, die hij jarenlang als mentor heeft begeleid, dit toernooi laat zien.

"Als Smith zijn mannetje staat en speelt zoals hij zondag deed in de halve finale tegen Aspinall dan krijgen we een nieuwe wereldkampioen", zegt hij dinsdag op de officiële website van de PDC.

"Smith, maar ook Aspinall deed het werkelijk waar fantastisch. Het was een schitterend gevecht. Heel leuk om naar te kijken. Van Gerwen gaat het ontzettend moeilijk krijgen als Smith in topvorm is."

Smith en Aspinall gingen in hun halve finale met een gemiddelde van ruim boven de 100 punten per drie pijlen tot aan 3-3 gelijk op, maar Smith had daarna aan een sublieme tempoversnelling voldoende om met 6-3 aan het langste eind te trekken.

Anderson was in de andere halve finale totaal niet opgewassen tegen Van Gerwen. Hij kwam niet eens tot een gemiddelde van 100 en ging er dan ook kansloos met maar liefst 6-1 van af.

"Ik wil niet zeggen dat Van Gerwen briljant was tegen mij. Hij had echt een heel makkelijke avond. Ik verwacht wel dat hij tegen Smith nog een stuk scherper is, ook omdat het een finale is", vertelt hij.

'Laatste zestien maanden een beetje een worsteling voor me'

Anderson reageerde dinsdag pas voor het eerst op zijn oorwassing tegen Van Gerwen. Hij was zondag gelijk na afloop van de wedstrijd naar huis gegaan zonder de media te woord te staan.

"Het is niet dat ik tegen Van Gerwen in paniek raakte. Het probleem was dat ik steeds ver van de triple 20 vandaan zat. Ik trok mijn pijl vaak naar beneden. Dat is teleurstellend, maar dat gebeurt nou eenmaal af en toe", geeft hij te kennen.

"Dit WK was een openbaring met jonge talenten die hun doorbraak beleefden. Ze zijn stuk voor stuk geweldig. Om eerlijk te zijn heb ik geluk gehad dat ik de halve finales heb gehaald. Ik heb Smith tien jaar onder mijn hoede gehad. Hij is eindelijk waar hij moet zijn. Ik ben blij voor hem."

Anderson heeft nu een maand vrij. Hij hoeft begin februari pas weer voor het eerst in actie komen. De top zestien van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) neemt dan in Milton Keynes deel aan The Masters.

"De laatste zestien maanden waren vanwege mijn pijnlijke rug een beetje een worsteling voor me. Maar ik kom volgend jaar terug om te presteren op de televisietoernooien én de vloertoernooien", toont hij zich strijdlustig.