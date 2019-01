Michael van Gerwen kan dinsdag een bijzondere mijlpaal bereiken in de finale tegen Michael Smith op het WK darts in Londen. De 29-jarige Brabantse nummer één van de wereld voegt zich bij een zege op de Engelsman in een illuster rijtje met spelers met drie wereldtitels.

Van Gerwen evenaart dan de Engelsmannen John Lowe (wereldkampioen in 1979, 1987 en 1993 bij de BDO) en Martin Adams (in 2007, 2010 en 2011 bij de BDO) en de Canadees John Part (in 1994 bij de BDO en in 2003 en 2008 bij de PDC).

De Vlijmenaar moet dan alleen nog de Engelsmannen Phil Taylor (recordhouder met twee wereldtitels bij de BDO en veertien bij de PDC) en Eric Bristow (vijf bij de BDO) en landgenoot Raymond van Barneveld (vier bij de BDO en één bij de PDC) boven zich dulden.

Van Gerwen staat nu nog op gelijke hoogte met de Engelsmannen Glen Durrant, Ted Hankey, Scott Waites, Jocky Wilson (allen twee bij de BDO), Dennis Priestley (één bij de BDO en één bij de PDC) en Adrian Lewis (twee bij de PDC) en de Schot Gary Anderson (twee bij de PDC).

'Mighty Mike' was twee keer de beste op het WK van de PDC. Hij won in 2014 en in 2017 in de finale van respectievelijk de Schot Peter Wright (7-4) en Anderson (7-3), maar verloor in 2013 in zijn allereerste eindstrijd van Taylor (4-7).

Van Gerwen kan na Taylor wel de tweede speler worden die minimaal drie keer de beste is bij de PDC, die in 1992 werd opgericht. Hij heeft niet als doel om de vorig jaar gestopte legende van de troon te stoten, want hij stelde deze week nog maar weer eens niet tot zijn 57e door te zullen gaan.

Smith voor het eerst in finale van het WK

Smith staat voor de eerste keer in de finale van het WK. Hij kwam tot dit jaar nooit voorbij de kwartfinales, wat in 2014 zijn eindstation was na een nederlaag in een ware thriller tegen Van Barneveld (4-5).

Van Gerwen kan de finale tegen Smith met vertrouwen tegemoet gaan. Hij trok van de 31 onderlinge ontmoetingen maar liefst 25 keer aan het langste eind en slechts 6 keer aan het kortste eind.

De belangrijkste wedstrijd die Van Gerwen en Smith tegen elkaar speelden, was in mei van dit jaar. Toen liet Van Gerwen Smith kansloos in de finale van de prestigieuze Premier League of Darts: 11-4.

Van Gerwen kan betere statistieken overleggen

Van Gerwen kan op dit WK op vrijwel alle vlakken betere statistieken overleggen. Het gemiddelde (103,72 om 101,19) en het dubbelpercentage (46,25 om 44,83) spreken in zijn voordeel. Alleen de 180'ers (32 om 51) spreken in zijn nadeel, ook omdat Smith in de halve finale tegen Nathan Aspinall daarin met zeventien een record noteerde.

Van Gerwen gooit al achttien WK-wedstrijden op rij een gemiddelde van boven de 100. Hij ging in die reeks opvallend genoeg wel twee keer onderuit: in 2016 in de derde ronde tegen Van Barneveld en vorig jaar in de halve finale tegen Rob Cross.

Op weg naar de finale was Van Gerwen te sterk voor achtereenvolgens Alan Tabern (3-1), Max Hopp (4-1), Lewis (4-1), Ryan Joyce (5-1) en Anderson (6-1). Smith rekende af met Ron Meulenkamp (3-1), John Henderson (4-2), Ryan Searle (4-1), Luke Humphries (5-1) en dus Aspinall (6-3).

De finale van het WK begint dinsdag rond 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het Alexandra Palace. De winnaar ontvangt een recordbedrag van 500.000 Britse pond (zo'n 555.000 euro) en de verliezer moet het doen met 200.000 Britse pond (zo'n 220.000 euro).