Michael van Gerwen denkt dat Michael Smith niet graag tegen hem speelt. De nummer één van de wereld hoopt de positieve balans in onderlinge ontmoetingen te kunnen gebruiken in de finale van het WK darts in Londen.

"Hij liegt een beetje als hij zegt dat het hem niet uitmaakt of hij tegen mij of Gary (Anderson, red.) moet. Ik stond zondag met hem in de ingooiruimte en toen gaf hij te kennen dat hij toch echt liever tegen Gary speelt", aldus Van Gerwen.

"Dat is ook niet zo gek, want hij heeft tegen hem van de laatste tien keer volgens mij negen keer gewonnen. Dat kan hij niet zeggen over mij. Ik heb hem al veel pijn gedaan op heel veel verschillende toernooien."

Van Gerwen en de Engelsman stonden al 31 keer tegenover elkaar. 'Mighty Mike' trok daarin maar liefst 25 keer aan het langste eind, waaronder in mei van dit jaar met 11-4 in de finale van de Premier League of Darts.

"Die wedstrijd was niet heel erg spannend, maar we hebben wel al een aantal geweldige wedstrijden tegen elkaar gespeeld. De belangrijkste waren telkens voor mij. Ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken", vertelt hij.

"De definitieve doorbraak van Smith heeft zeker te lang geduurd, maar ik moet hem serieus nemen. Als ik dat niet doe, dan kan hij dat genadeloos afstraffen, want zijn scorend vermogen is echt fenomenaal."

'Deze druk is hij niet gewend'

Van Gerwen staat alweer voor de vierde keer in zijn loopbaan in de finale van het WK (zeges op Anderson en Peter Wright en een nederlaag tegen Phil Taylor), terwijl het voor Smith pas zijn eerste eindstrijd in een rankingmajor is.

"Deze druk is hij niet gewend. Ik kan hem daarmee pakken. De ervaring die ik heb, wil ik dan ook zeker gaan gebruiken. Ik moet hem veel pijn gaan doen in het begin", zegt hij.

"Michael zat natuurlijk ook in het op papier makkelijkere gedeelte van het speelschema. Er zijn daarin veel verrassingen geweest, maar hij heeft het ook gewoon best goed gedaan. Hij is er relatief eenvoudig doorheen gekomen."

Van Gerwen en Smith stonden dit WK amper sets af. Van Gerwen tegen achtereenvolgens Alan Tabern, Max Hopp, Adrian Lewis, Ryan Joyce en Anderson in totaal vijf en Smith tegen Ron Meulenkamp, John Henderson, Ryan Searle, Luke Humphries en Aspinall acht.

"Daar komen er zeven voor hem bij en drie voor mij want ik ga met 7-3 winnen. Ik kom weer met 4-0 voor en daarna wordt het 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3... Nee grapje, we gaan het zien. Ik heb er een heel goed gevoel bij", besluit Van Gerwen.