Michael Smith hield het zondag niet droog nadat hij voor het eerst in zijn loopbaan de finale wist te bereiken van het WK darts in Londen. De 28-jarige Engelsman is blij dat het harde werken in de afgelopen jaren zich nu eindelijk uitbetaalt.

"Toen mijn kinderen werden geboren moest ik niet huilen, maar toen ik hen net zag samen met mijn vriendin, kwam alles eruit. Ook als iemand tegen me zegt dat ik in de finale sta, krijg ik een brok in mijn keel", zei hij na zijn 6-3-zege in de halve finales op landgenoot Nathan Aspinall.

"Ik heb hier kei- en keihard voor getraind. Telkens weer naar de kroeg van mijn vader om urenlang te gooien. Ik heb mezelf regelmatig de vraag gesteld of het het allemaal wel waard is, maar dit jaar is gebleken dat dat wel degelijk het geval is."

Smith beleeft dit jaar dan eindelijk zijn definitieve doorbraak. Hij haalde voorafgaand aan dit seizoen nooit de finale van een major, maar stond in mei in de eindstrijd van de Premier League of Darts, vorige maand in die van de World Series Finals en nu dus in die van het WK.

"Ik heb dit jaar een belangrijke drempel overwonnen. Ik geloof weer echt in mezelf. Het is niet zo dat ik dat nooit heb gedaan, maar toch waren er weleens wat twijfels", aldus Smith.

"Ik had natuurlijk de World Series Finals moeten winnen omdat ik in de finale vijf matchdarts kreeg tegen Wade, maar wellicht was dat voorbestemd, omdat ik altijd al eerst het WK op mijn naam wilde schrijven."

'Dacht dat mijn matchdart mis was'

Smith maakt al het hele WK een uitstekende indruk en dat was tegen Aspinall niet anders. Het ging tot 3-3 gelijk op tegen de debutant, maar daarna liep hij dankzij een tempoversnelling relatief eenvoudig uit.

"Ik begon ook al heel goed aan de wedstrijd. In de eerste twee sets viel alles erin. Maar daarna werd ik toch wat zenuwachtig. Bij 4-3 had ik het gevoel dat ik echt toe moest slaan en gelukkig deed ik dat", vertelde Smith.

"Het is wel grappig, want ik dacht in eerste instantie dat mijn matchdart niet in de dubbel zat. Je zag ook aan mijn gezicht dat ik wat teleurgesteld was. Maar toen hoorde ik de scheidsrechter opeens 'game, set en match' roepen. Ik dacht: Jezus, ik heb het geflikt."

Smith wist bij het te woord staan van de media nog niet wie hij zou treffen in de finale. Pas enkele uren later werd duidelijk dat hij het dinsdag net als in de Premier League moet gaan opnemen tegen Michael van Gerwen, die Gary Anderson met 6-1 vernederde.

"Zoals ik gisteren ook al riep, het maakt mij echt niet tegenover wie ik kom te staan. Al is het Stevie Wonder. Ik zal ervoor vechten. Ik wil wereldkampioen worden. Dat is het enige wat nu voor mij telt", besloot hij.