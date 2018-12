Michael van Gerwen vindt dat hij zondag in de met maar liefst 6-1 gewonnen WK-halve finale tegen Gary Anderson heeft laten zien dat hij op dit moment de beste darter is ter wereld. De Brabantse aanvoerder van de wereldranglijst vindt zelfs dat hij nog beter kan.

"Ik ben blij dat ik de finale weer heb gehaald, maar ook opgelucht. Ik wil hier niets laten liggen. Ik denk ook dat ik het verdiend heb. Ik heb zoveel 'shit' over me heen gehad dit jaar, maar daar ben ik goed mee omgegaan", zei hij in Alexandra Palace in Londen.

"Er zit qua scorend vermogen nog wel meer in de tank. Dat hoeft er echter alleen maar uit te komen als het ook echt moet. Ik moet eerst gewoon de wedstrijden winnen. Ik ben wat dat betreft goed bezig."

Van Gerwen doelde met die 'shit' op de kritiek die hij te verduren kreeg. Hij werd op een aantal majors, waaronder de World Matchplay en de UK Open, al in een voortijdig stadium uitgeschakeld, waarna er hevig werd getwijfeld aan zijn hegemonie.

"Ik ben blij dat ik de verwachtingen tegen Gary heb kunnen waarmaken. Er lag heel veel druk op mijn schouders. Ik denk dat ze nu wel allemaal een stapje terug doen. Ze weten wat ik kan", sprak hij.

"Ik reis heel de wereld rond om hier op de top van mijn kunnen te presteren. Ik had misschien wel één of twee keer vaker wereldkampioen moeten zijn, maar dat is niet zo. So be it. Je moet je focussen op het heden en ik sta nu in de finale. Punt uit."

'Ik vind vernederd een te groot woord'

Van Gerwen was superieur aan Anderson. Hij trok de eerste vijf sets in een mum van tijd naar zich toe en deed dat ook nog eens met een geweldig gemiddelde van 115 punten per drie pijlen.

"Ik vind 'vernederd' een te groot woord, maar ik heb zeker wel een klein tikje uitgedeeld. Ik heb Anderson continu pijn gedaan. Hij bleef er maar achteraan lopen. Ik gaf hem niet de tijd om eens rustig adem te halen", vertelde hij.

Van Gerwen neemt het dinsdag op Nieuwjaarsdag in de finale op tegen Michael Smith. Hij is niet van plan het maandagavond al te laat te maken en zal dan het vuurwerk in de stad aan zich voorbij laten gaan.

"Ik lig dan lekker in mijn bed een filmpje te kijken. Meer ga ik niet doen. Alleen de dingen die ik altijd doe. Ik ben een normale Brabander. Gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg", lachte hij.

"Ik weet niet of mijn familie nog langskomt. Misschien hoogstens mijn vrouw. Ik had vorig jaar nog mijn kind hier bij me. Hartstikke leuk hoor, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde geld wordt ze ziek. Dat kan ik niet gebruiken. Dit toernooi is heel belangrijk voor me. Maar ik heb een fantastische vrouw. Die staat pal achter me."