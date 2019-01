Michael van Gerwen heeft zich zondag op uiterst overtuigende wijze geplaatst voor de finale van het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld liet in de halve finales niets heel van de Schot Gary Anderson: 6-1.

Van Gerwen neemt het dinsdag op Nieuwjaarsdag vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd in de finale op tegen de Engelsman Michael Smith. Die was eerder op zondag in de andere halve finale na een enerverend gevecht met 6-3 te sterk voor zijn landgenoot Nathan Aspinall.

De Vlijmenaar staat voor de vierde keer in zijn loopbaan in de finale van het WK. Hij veroverde twee keer de wereldtitel (in 2014 tegen Peter Wright en in 2017 tegen Anderson) en moest die in 2013 laten aan Phil Taylor.

Smith staat pas voor het eerst in de finale van het WK. Hij reikte nooit verder dan de kwartfinales, wat in 2016 zijn eindstation was na een thriller tegen Raymond van Barneveld: 4-5.

Van Gerwen of Smith wordt de opvolger van Rob Cross. De Engelsman raakte vrijdag zijn wereldtitel kwijt doordat hij in de achtste finales een 2-0-voorsprong verspeelde tegen zijn landgenoot Luke Humphries: 2-4.

Van Gerwen haalt gemiddelde van 115

Van Gerwen werd tegen Anderson nog wel in de openingsleg van de wedstrijd gebroken, maar herstelde die 'fout' gelijk en trok daarna met een sublieme, beslissende en vijfde leg de set naar zich toe.

'Mighty Mike' trok die lijn in de daaropvolgende sets alleen maar door. Hij was zelf messcherp op de dubbels en strafte ieder foutje van de ietwat nonchalant ogende Anderson genadeloos af.

Van Gerwen stond in de tweede (3-0), derde (3-0), vierde (3-1) en vijfde set (3-0) slechts één leg af en liet zijn gemiddelde op een gegeven moment stijgen naar 115 punten per drie pijlen, terwijl Anderson rond de 100 bleef hangen.

Van Gerwen verslapte vervolgens toch nog wat, waardoor Anderson terug kon komen tot 5-1. De Schot kreeg ook de nodige kansen om op 5-2 te komen, maar die waren niet aan hem besteed.