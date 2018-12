Michael Smith heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van het WK darts in Londen. De Engelsman won zondag in de halve finales na een enerverend gevecht met 6-3 in sets van zijn landgenoot Nathan Aspinall.

'Bully Boy' neemt het dinsdag op Nieuwjaarsdag in de finale op tegen Michael van Gerwen, die in de andere halve finale geen spaan heel liet van Gary Anderson: 6-1.

Smith, de nummer tien van de wereld reikte in het verleden nooit verder dan de kwartfinales op het WK. Hij verloor in 2016 in dat stadium van het toernooi in een thriller met 5-4 van Raymond van Barneveld.

Smith slaagde er zelfs nog niet in om een major te winnen. Hij schreef dit jaar wel de Shanghai Darts Masters op zijn naam door in de eindstrijd de uittredend wereldkampioen Rob Cross te verslaan.

Aspinall maakte zijn debuut op het WK. Hij verraste door onder meer de winnaar van de Grand Slam of Darts Gerwyn Price te kloppen.

Smith leek aanvankelijk eenvoudige avond tegemoet te gaan

Smith leek tegen Aspinall aanvankelijk een eenvoudige avond tegemoet te gaan. Hij begon uitstekend en nam met een gemiddelde van 105 punten per drie pijlen en drie finishes van boven de 100 al heel snel een 2-0-voorsprong.

Aspinall kwam er tot aan dat moment totaal niet aan te pas en wist geen enkele leg te pakken, maar hij richtte zich daarna wonderbaarlijk knap op en nam langzaamaan het initiatief in handen.

Aspinall kwam zelfs helemaal terug tot 2-2 en deed ook een 3-2-achterstand teniet, maar hij was daarna toch niet opgewassen tegen een nieuwe indrukwekkende tempoversnelling van Smith.

Smith liep mede dankzij een break in de achtste set met een formidabele 136-finish van 3-3 uit naar 5-3 en ontnam daarmee Aspinall het laatste sprankje hoop op een ommekeer.