Michael van Gerwen heeft zondag voor de vierde keer in zijn loopbaan de finale van het WK darts gehaald. In de halve finale was 'MVG' veel te sterk voor Gary Anderson: 6-1. Zijn tegenstander in de eindstrijd op Nieuwjaardsdag is Michael Smith, die afrekende met Nathan Aspinall.

WK darts

Halve finales

Uitslagen:

Smith-Aspinall 6-3 Van Gerwen-Anderson 6-1 WK darts · (2/2) "Ik ben wel blij met dat dagje rust", vervolgt Van Gerwen, die op nieuwjaarsdag tegen Michael Smith weer in actie komt. "Ik heb twee pittige dagen achter de rug. Iedereen leefde mee. Ik ben hier zo blij mee, dat is niet normaal. Je wil niks laten liggen. Ik heb het verdiend na dit jaar, waar ik zoveel shit over me heen heb gehad. Daar ben ik goed mee omgegaan. Ik ben nog niet klaar, dit was pas de halve finale." WK darts · Van Gerwen: 'Heb laten zien wie de beste is'

(1/2) "Er stond veel druk op mijn schouders", zegt Michael van Gerwen in gesprek met RTL7. "Daarom ben ik heel blij dat ik het waar kon maken. Vooral mijn finishes liepen waanzinnig. Gary blijkt toch heel kwetsbaar te zijn. Later ging hij wat meer vrijuit gooien, maar toen was de wedstrijd al gegooid. Veel mensen hadden misschien een andere wedstrijd verwacht, maar ik heb echte laten zien wie de beste is." WK darts · Superieure Van Gerwen vernedert Anderson en bereikt finale WK darts

Michael van Gerwen bereikt op weergaloze wijze de finale van het WK darts. De Brabander verslaat Gary Anderson met liefst 6-1. In de finale moet 'Mighty Mike' zien af te rekenen met Michael Smith, die eerder vandaag won van Nathan Aspinall. WK darts · Van Gerwen pakt een 2-1-voorsprong en komt opnieuw op matchpoint. WK darts · Anderson mist acht (!) pijlen op een dubbel waarna Van Gerwen wél toeslaat en de Schot breekt: 1-1. WK darts · Een zeldzame misser van Van Gerwen die drie pijlen op een dubbel mist. Anderson profiteert optimaal en breekt de Nederlander. Het publiek zingt de Schot uitbundig toe. WK darts · Set Anderson! 5-1



Het begin van een weergaloze comeback? Anderson heeft zijn eerste set te pakken. WK darts · 2-2! Van Gerwen behoudt zijn leg en trekt de stand in de zesde set gelijk. 'Mighty Mike' is één leg verwijderd van de finale. WK darts · Van Gerwen gooit zes perfecte darts, maar tot een negendarter komt het niet. Hij breekt Anderson wel terug en maakt er 2-1 van. WK darts · 2-0 Anderson! Gaat de Schot dan toch nog een set winnen? Het heeft er alle schijn van. WK darts · Anderson behoudt zijn leg en komt op een 1-0-voorsprong in de zesde set. WK darts · Set Van Gerwen! 5-0



Opnieuw wint Anderson geen leg. Er staat geen maat op Van Gerwen die twaalf van de laatste dertien legs heeft gewonnen. 'Mighty Mike' is één set verwijderd van de WK-finale. WK darts · Wat een kranzinnig niveau. Van Gerwen breekt Anderson en komt op een 2-0-voorsprong in de vijfde set. WK darts · Ook de eerste leg van de vijfde set is voor Van Gerwen. Het wordt met de leg pijnlijker voor Anderson. WK darts · Set Van Gerwen! 4-0



Gary Anderson wordt op deze manier vernederd door Michael van Gerwen. De Brabander is superieur, gooit 109 gemiddeld en komt op een 4-0-voorsprong in sets. WK darts · Anderson gooit zes perfecte darts, maar een negendarter zit er niet in voor de Schot. Hij weet wel weer eens een leg te winnen: 2-1. WK darts · 2-0 Van Gerwen! Anderson heeft al zes legs op rij niet gewonnen. WK darts · Met een 87-finish breekt Van Gerwen Anderson. 'De Sloopkogel uit Vlijmen' gooit 71 procent (!) op zijn dubbels en 110 gemiddeld. WK darts · Set Van Gerwen! 3-0



Michael van Gerwen maakt gehakt van Gary Anderson. De Brabander komt op een 3-0-voorsprong in sets. WK darts · 2-0 Van Gerwen! De Nederlander, die 109 gemiddeld gooit, breekt de Schot en vergroot zijn voorsprong. WK darts · De eerste leg van de derde set is een prooi voor Van Gerwen. WK darts · WK darts · Set Van Gerwen! 2-0



En daar is de tweede set voor Van Gerwen. De tweevoudig wereldkampioen gunt Anderson geen leg en komt op een 2-0-voorsprong.







WK darts · 2-0! Van Gerwen behoudt zijn leg en heeft setwinst in zicht. WK darts · In de openingsleg van de tweede set breekt Van Gerwen Anderson en komt hij op een 1-0-voorsprong. WK darts · WK darts · Set Van Gerwen! 1-0



Met een gemiddelde van 111,38 (!) sleept Van Gerwen de eerste set in de wacht. WK darts · Met een 104-finish trekt Anderson de stand gelijk: 2-2. Het niveau is akelig hoog in deze eerste set. WK darts · Het antwoord van Van Gerwen laat niet lang op zich wachten. De Nederlander breekt de Schot terug en komt op gelijke hoogte. WK darts · Met een 127-finish breekt Anderson Van Gerwen en komt op een 1-0-voorsprong in legs. WK darts · Van Gerwen begint met gooien. De tweede halve finale is onderweg. WK darts · "Ik heb geen angst voor hem. Hij zal juist meer angst voor mij moeten hebben, omdat ik hem vaker heb verslagen", zei Van Gerwen gisteren over zijn tegenstander van vanavond. "Gary is echt een fenomenale speler. We hebben een geweldige rivaliteit. Maar pak nou eens de laatste vijf jaar erbij. Wie won in die periode de belangrijkste wedstrijden? Dat ben ik geweest." WK darts · Van Gerwen en Anderson begeven zich naar het podium de tweede halve finale staat op het punt van beginnen. WK darts · 'Ally Pally' maakt zich op voor de absolute kraker van dit WK: Van Gerwen tegen Anderson. WK darts · Smith ten koste van Aspinall naar finale WK darts

Michael Smith bereikt ten koste van Nathan Aspinall de finale van het WK darts. De Engelsman rekent in een spannende halve eindstrijd in negen sets af met zijn 27-jarige landgenoot: 6-3. In de finale treft Smith mogelijk Michael van Gerwen, die later vanavond in actie komt tegen Gary Anderson. WK darts · Smith breekt Aspinall, komt op een 2-0-voorsprong en is één leg verwijderd van een finaleplaats. WK darts · Set Smith! 5-3



Daar is de set voor Smith, die nu één set verwijderd is van een finaleplaats in 'Ally Pally'. WK darts · Met een 130-finish breekt Smith Aspinall en komt op een 2-1-voorsprong in de achtste set. Weet de Engelsman ook de set te veroveren? WK darts · De zestiende 180'er zit er in voor Smith, een evenaring van het record. WK darts · Michael Smith staat op het punt om een recordaantal 180'ers te gooien vanavond. De teller van de Engelsman staat op vijftien. Michael van Gerwen gooide ooit in een halve finale op een WK zestien 180'ers. WK darts · WK darts · Set Smith! 4-3



Smith neemt weer de leiding. Via bullseye haalt hij de set binnen en maakt er 4-3 van. WK darts · De gemiddelden van zowel Smith (105,43) als Aspinall (102,42) zijn uitstekend. Smith leidt in de zevende set met 2-1. WK darts · Set Aspinall! 3-3



Het staat weer gelijk. Ook de zesde set gaat nipt naar Aspinall: 3-3. WK darts · Set Smith! 3-2



Smith wint de vijfde set met 3-2 en komt weer op voorsprong. Beide darters doen weinig voor elkaar onder in een wedstrijd van hoog niveau. WK darts · Smith breekt terug en trekt de stand gelijk in de vijfde set: 1-1. WK darts · Aspinall breekt Smith in de eerste leg van de vijfde set en komt voor het eerst vanavond op voorspron. WK darts · WK darts · Set Aspinall! 2-2



Het staat gewoon weer gelijk! Nathan Aspinall knokt zich terug in de partij en maakt er 2-2 van.