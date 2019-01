Michael Smith gelooft er heilig in dat hij het WK darts kan winnen. De 28-jarige Engelse nummer tien van de wereld vindt dat hij op dit moment niet veel onderdoet voor Michael van Gerwen en Gary Anderson.

"Ik moet nog één horde nemen om mezelf de kans te geven mijn droom te verwezenlijken en dat is de Sid Waddell Trophy omhoog houden", zegt hij in aanloop naar zijn halve finale van zondag tegen de verrassende debutant en landgenoot Nathan Aspinall.

"Ik heb nog altijd geen major op mijn naam geschreven. Ik zal ook niet op mijn lauweren rusten tot dat eindelijk zover is. Dan zouden al die trainingsuren van de afgelopen jaren in mijn vaders kroeg en thuis achter gesloten deuren voor niets zijn geweest."

Smith maakt tot dusver een uitstekende indruk op dit WK. Hij stond tegen achtereenvolgens Ron Meulenkamp, de Schot John Henderson en landgenoten Ryan Searle en Luke Humphries slechts in totaal vijf sets af.

"Maar tegen Humphries was ik misschien wel voor het eerst echt nerveus. Ik was er namelijk blind van uitgegaan dat ik niet tegen hem moest gaan spelen, maar tegen Cross", hield Smith geen rekening met de stunt van Humphries op de titelverdediger in de achtste finales.

"Toen werd het dus Humphries en voelde ik de zenuwen opkomen. Ik werd er zelfs een beetje misselijk van. Ik stuurde om 1.00 uur appjes naar mijn vrouw met alle scenario's. Wat als Humphries na Cross ook mij zou verslaan?"

'Ik wil horen: 'Neem jij, wereldkampioen Michael Smith...'

Smith ging dus tegen Humphries niet gebukt onder de favorietenrol en zal dat ook tegen Aspinall niet moeten doen om na de Premier League of Darts voor de tweede keer dit jaar én in zijn loopbaan een finale van een major te morgen spelen.

"Aspinall kwam na zijn wedstrijd tegen Dolan (5-1-zege) al naar me toe om een knuffel te geven en me succes te wensen voor het duel met Humphries. Hij zei dat hij hoopte dat hij tegen mij moet in de halve finales. We zijn goede vrienden van elkaar", vertelt hij.

"Ik hoop uiteraard dat ik win en dan maakt het me niet uit tegenover wie ik sta in de finale. Ik heb geen voorkeur voor Van Gerwen of Anderson. Al is het Stevie Wonder. Als ik maar op het podium sta op nieuwjaarsdag."

Smith wacht op 5 januari in elk geval sowieso een hoogtepunt in zijn leven. Hij geeft zijn vriendin dan het jawoord en heeft al helemaal uitgestippeld hoe de dag moet verlopen.

"Mijn hoofddoel is dat zij onder aan de trap op mij wacht, en dat ik naar beneden kom met de beker. Ik wil horen: 'Neem jij, wereldkampioen Michael Smith...' Het wordt de eerste trouwerij in de geschiedenis waarbij de vrouw op de man wacht. Dan kom ik met mijn opkomstmuziek de trap af en zet ik mijn beker bij het altaar."