Michael van Gerwen ziet zichzelf als favoriet voor de kraker van zondag tegen Gary Anderson in de halve finales van het WK darts. De Brabantse nummer één van de wereld vindt dat hij de laatste jaren heeft bewezen het beste met de druk om te kunnen gaan.

"Ik heb geen angst voor hem. Hij zal juist meer angst voor mij moeten hebben, omdat ik hem vaker heb verslagen", zei Van Gerwen zaterdag na zijn eenvoudige 5-1-zege op Ryan Joyce in de kwartfinales.

"Gary is echt een fenomenale speler. We hebben een geweldige rivaliteit. Maar pak nou eens de laatste vijf jaar erbij. Wie won in die periode de belangrijkste wedstrijden? Dat ben ik geweest."

Van Gerwen kent dit WK vooralsnog weinig problemen, terwijl Anderson zowel in de derde ronde tegen Jermaine Wattimena als in de achtste finales tegen Chris Dobey ontsnapte aan uitschakeling en zaterdag pas voor het eerst echt indruk maakte tegen Dave Chisnall.

"Anderson heeft dit toernooi ook goed gegooid, maar nog geen heel speciale dingen laten zien. Ik moet gewoon zorgen dat ik hem onder druk zet. Maar goed, jullie kennen me toch? Ik ga hem slachten", aldus een zelfverzekerde Van Gerwen.

"Gary beschikt over veel talent. Hij kan geweldig scoren, maar dat kan ik ook. Dus komt het op het mentale aspect neer en daarin ben ik wat verder. We gaan het zien. Ik kijk er enorm naar uit en verwacht een knalwedstrijd."

'Die verhalen moet je met een korreltje zout nemen'

In de halve eindstrijd moeten meer sets worden gewonnen (best-of-eleven) dan in de kwartfinales en dat zou weleens in het voordeel kunnen zijn van Van Gerwen. Anderson kwakkelt al een tijd met zijn rug en liet zich daar vrijdag nog aan behandelen bij de chiropractor.

"Die verhalen moet je met een korreltje zout nemen. Hij roept elke week dat hij een zere rug heeft. Echt elke week. Het zal de ouderdom wel zijn", maakte Van Gerwen er een grapje over.

"Het is jammer dat dit niet de finale is. Begrijp me niet verkeerd hoor, Michael (Smith, red.) speelt een geweldig toernooi en Nathan (Aspinall, red.) doet het ook prima, maar ik denk dat de fans mij en Gary om de beker hadden willen zien strijden."

Van Gerwen en Anderson stonden drie keer eerder tegenover elkaar op het WK. 'Mighty Mike' trok twee keer aan het langste eind (in 2014 in de achtste finales en in 2017 in de finale) en de 'Flying Scotsman' één keer (in 2015 in de halve finales).

Beide tweevoudig wereldkampioenen kunnen op dit WK een recordbedrag aan prijzengeld verdienen. Voor de winnaar van het toernooi ligt er namelijk een cheque klaar van liefst 500.000 Britse pond (zo'n 555.000 euro).