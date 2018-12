Michael Smith heeft zaterdag de halve finales bereikt op het WK darts. De Engelsman won in de kwartfinales opvallend eenvoudig met 5-1 in sets van zijn landgenoot Luke Humphries.

Smith ging voortvarend van start en kwam met een gemiddelde van ruim boven de 100 punten per drie pijlen al snel op een 2-0-voorsprong, maar daarna lieten met name de dubbels hem behoorlijk in de steek.

Humphries kon daardoor het gat verkleinen tot 2-1 en kreeg zelfs kansen op 2-2, maar nadat hij die had gemist verdween ook het geloof bij hem in een goede afloop.

Humphries slaagde er zodoende niet in om zijn sensationele 4-2-zege van vrijdag op titelverdediger Rob Cross een passend vervolg te geven.

Smith in halve finales tegen Chisnall

Smith neemt het zondagavond voor een plek in de finale op tegen een andere landgenoot, Nathan Aspinall, die zaterdagmiddag eveneens met 5-1 te sterk was voor de Noord-Ier Brendan Dolan.

Smith stond nog nooit eerder in de halve finales op een WK. Hij raakte in de afgelopen jaren nooit verder dan de kwartfinales, in 2016 toen hij niet opgewassen was tegen Raymond van Barneveld.

Later op zaterdagavond wordt de laatste kwartfinale tussen Michael van Gerwen en de Engelsman Ryan Joyce afgewerkt in het Alexandra Palace.

De winnaar van die partij stuit zondagavond op de Schot Gary Anderson, die zaterdagmiddag op overtuigende wijze met 5-2 afrekende met de Engelsman Dave Chisnall.