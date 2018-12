Gary Anderson heeft inmiddels een stuk minder last van zijn rug dan eerder dit WK het geval was. De Schotse nummer vier van de wereld en een van de favorieten voor de wereldtitel bezocht vrijdag een chiropractor om zich te laten behandelen aan zijn klachten.

"Je lichaam is daar niet geschikt voor om dat te ondergaan. Mijn been hoort niet op mijn linkerschouder, haha. Toch was het wel goed. Mijn nek en mijn rug zijn er beter aan toe", zei hij zaterdag na zijn met 5-2 gewonnen kwartfinale tegen de Engelsman Dave Chisnall.

Anderson maakte donderdag na zijn benauwde 4-3-zege in de achtste finales op de Engelsman Chris Dobey nog een zwaar geïrriteerde indruk. Hij liep zelfs boos weg bij de persconferentie toen de aanwezige media vragen bleven stellen over zijn pijnlijke rug.

"Jij bent niet degene die met een pijnlijk lijf staat te spelen. Ik speel al mijn halve leven. Wat heb jij je halve leven gedaan? Verhaaltjes schrijven? Dat gaat op den duur wel een beetje vervelen, of niet?", reageerde hij zich af op een journalist.

Anderson sukkelt al een hele tijd met zijn rug. Het is een van de redenen dat hij naar alle waarschijnlijkheid binnen twee jaar een punt achter zijn roemrijke loopbaan zet en meer tijd gaat besteden aan zijn grote hobby vissen.

"Ik denk dat ik voor mijn vijftigste stop. Wellicht dit WK nog en die van volgend jaar, maar dan houdt het op. Als ik nog ergens voor gekwalificeerd ben, dan doe ik mee. Maar ik ga niet Europa doorreizen om rankingpuntjes te verzamelen", gaf hij vorige week te kennen.

'De 180'ers zijn terug'

Anderson maakte tegen Chisnall voor het eerst dit WK een overtuigende indruk. Hij haalde in de eerste drie sets een subliem gemiddelde van meer dan 110 punten per drie pijlen en liet alleen aan het einde ietwat de teugels vieren.

"Het was leuk geweest om de wedstrijd in straight sets te winnen. Maar Chisnall heeft nou eenmaal de kwaliteiten om zich terug te vechten in de wedstrijd. Daar begon hij mee", loofde hij zijn tegenstander.

"De eerste drie sets speelde ik goed. Ik was volledig gefocust. Maar daarna was ik het een beetje kwijt. Daar baal ik wel van, maar ik mag niet ontevreden zijn. De 180'ers zijn terug. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken."

Anderson neemt het zondagavond in de halve finales wellicht op tegen Michael van Gerwen. De Brabantse nummer één van de wereld moet dan zaterdagavond wel in zijn kwartfinale zien te winnen van de Engelsman Ryan Joyce.

Naast Anderson plaatste ook Nathan Aspinall zich vrijdagmiddag voor de halve finales. De Engelsman was met 5-1 veel te sterk voor de Noord-Ier Brendan Dolan en stuit zondagavond op zijn landgenoot Michael Smith of Luke Humphries.