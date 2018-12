Gary Anderson en Nathan Aspinall hebben zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WK darts in Londen. De Schot en de Engelsman wonnen in de kwartfinales van respectievelijk Dave Chisnall (5-2) en Brendan Dolan (5-1).

Anderson ontsnapte nog in zijn twee voorgaande partijen, tegen Jermaine Wattimena en Chris Dobey, maar maakte een overtuigende indruk tegen Chisnall.

De tweevoudig wereldkampioen kwam met een gemiddelde van rond de 110 punten per drie pijlen al heel snel op een 3-0-voorsprong, waarna Chisnall nog wel even tegenspartelde, maar de spanning niet echt terug kon brengen.

Aspinall nam tegen Dolan al heel snel een 4-0-voorsprong in sets en raakte niet in paniek toen Dolan in de vijfde set iets terugdeed en ook in de zesde set nog even wat plaagstootjes uitdeelde.

'The Asp' is pas bezig aan zijn tweede jaar als prof. De nummer 68 van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) stond nog nooit eerder in de halve finales van een major.

Aspinall schakelde op dit WK naast Dolan ook Geert Nentjes, de Welshman Gerwyn Price, de Australiër Kyle Anderson en de Zuid-Afrikaan Devon Petersen uit.

Anderson mogelijk tegen Van Gerwen

Anderson neemt het zondag in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en Ryan Joyce en Aspinall tegen Michael Smith of Luke Humphries.

Van Gerwen-Joyce (als tweede) en Smith-Humphries (als eerste) staan beide voor zaterdagavond vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd op het programma.

Het WK duurt nog tot en met dinsdag 1 januari, wanneer om 21.00 uur Nederlandse tijd de finale wordt afgewerkt in Alexandra Palace in de hoofdstad van Engeland.

Titelverdediger Rob Cross strandde vrijdag in de achtste finales. De Engelsman verspeelde verrassend een 2-0-voorsprong tegen Humphries (2-4).

De winnaar van het WK ontvangt een recordbedrag van 500.000 Britse pond (555.000 euro). De verliezend finalist moet het doen met 200.000 Britse pond (220.000 euro).