Ryan Joyce dicht zichzelf zaterdag weinig kansen toe tegen Michael van Gerwen in de kwartfinales van het WK darts in Londen. De 33-jarige Engelse verrassing van dit toernooi is zwaar onder de indruk van de kwaliteiten van de Brabantse nummer één van de wereld.

"Natuurlijk, er is altijd een mogelijkheid, maar die is er tegen Michael alleen in buitengewone omstandigheden. Hij is met afstand de beste speler ter wereld", zei Joyce vrijdag na zijn knap met 4-3 gewonnen achtste finale tegen zijn landgenoot James Wade.

"Ik presteer tot dusver goed als het er echt om gaat, maar het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat ik mijn spel naar zijn niveau kan liften zodat ik mee kan. Het is stom om dat te voorspellen. Hij was in elke ronde beter. Ik zit zo'n tien punten onder zijn toernooigemiddelde."

Joyce kijkt nog altijd enorm op tegen Van Gerwen. Hij heeft zelfs thuis zijn manier van gooien proberen te kopiëren, maar zag daar al snel van af, omdat hij te veel last van zijn rug heeft doordat hij te veel voorover gebogen stond.

"Het werkt blijkbaar wel goed voor hem. Hij is immers multimiljonair geworden in ik denk zo'n zeven of acht jaar tijd. Ik ben nog maar aan mijn eerste jaar bezig bij de PDC. Als ik ook maar iets in de buurt kan komen van zijn verdiensten, dan ben ik al blij", laat hij weten.

"Michael is een inspiratiebron. Kijk eens hoeveel fans er in Europa de PDC supporten vanwege hem. We mogen spelers als hij ontzettend dankbaar zijn. Zij maken de sport leuk om naar te kijken. Dat moeten we ons allemaal goed beseffen."

'Het WK van vorig jaar keek ik thuis voor de televisie'

Joyce kwam elf jaar geleden voor het eerst in aanraking met darten. Hij was aan het werk als ober in een kroeg in Newcastle toen zijn oom hem vroeg een potje te gooien omdat het lokale team waarin hij zat een speler miste.

"Ik won zes of zeven wedstrijden op een rij. Iedereen riep dat ik goed en getalenteerd was. Maar ik was er toen nog helemaal niet mee bezig om prof te worden. Het was gewoon een leuke hobby van me. Een avond in de week, meer niet", vertelt hij.

Joyce sloot zich pas in 2013 aan bij de BDO en maakte na een periode met wisselend succes begin dit jaar de overstap naar de PDC doordat hij op de Britse kwalificatietoernooien, ook wel Q-School genoemd, een Tourkaart wist te bemachtigen voor de komende twee jaar.

"Het WK van vorig jaar keek ik thuis voor de televisie. Ik wist toen nog helemaal niet of ik het mezelf kon veroorloven om mee te doen aan Q-School. Ik had geen geld en geen sponsor. Gelukkig besloot uiteindelijk een bedrijf met me in zee te gaan."

Joyce is in het Alexandra Palace bezig aan het toernooi van zijn leven. Hij schakelde op weg naar de kwartfinales de Russische Anastasia Dobromyslova, de Australiër Simon Whitlock, zijn landgenoot Alan Norris en dus Wade uit en verdiende daarmee al 50.000 Britse pond (ruim 63.000 euro).