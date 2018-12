Rob Cross baalde vrijdag stevig van zijn verrassende uitschakeling in de achtste finales van het WK darts. De Engelse titelverdediger vond dat hij de 4-2-nederlaag tegen zijn landgenoot Luke Humphries vooral aan zichzelf te danken had.

"Ik zat geen moment lekker in de wedstrijd. Het lukte niet om te scoren. Ik kon gewoon mijn normale niveau niet halen. Maar eerlijk is eerlijk: Luke speelde ook geweldig", zei hij vlak na afloop in een korte reactie in Alexandra Palace in Londen.

Cross ging nog wel voortvarend van start tegen Humphries. Hij nam al snel een comfortabele 2-0-voorsprong in sets, maar daarna raakte hij die op onverklaarbare wijze kwijt en kelderde zijn gemiddelde.

"Ik voelde tijdens de wedstrijd al dat het er niet in zat. De hoge finishes waren het enige dat mij nog in de wedstrijd hield. Anders had ik makkelijk met 4-0 verloren. Dat is een pijnlijke conclusie. Maar wel de waarheid."

'Ik heb twaalf zeer leerzame en geweldige maanden achter de rug'

Cross beëindigde zijn jaar door zijn voortijdige exit op dit WK wel in stijl, want hij won na het veroveren van de wereldtitel vorig jaar als debutant geen enkele major en haalde op dat niveau zelfs geen finale.

"Ik heb twaalf zeer leerzame en geweldige maanden achter de rug. Ik heb nog zo veel in petto en kan me nog verder ontwikkelen", weigerde hij bij de pakken neer te zitten.

"Ik ga nu eerst even wat tijd doorbrengen met mijn familie. Afstand nemen van het darten. Even een normaal leven leiden. Als dat allemaal lukt, dan zal ik volgend jaar weer kunnen presteren op het niveau dat ik afgelopen jaar heb gehaald."

Cross hoeft begin februari pas weer in actie te komen. Hij neemt dan deel aan The Masters, waarvoor de top zestien van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) zich na het WK automatisch plaatst.