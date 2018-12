Gary Anderson kijkt af en toe met argusogen naar de huidige dartswereld. De Schotse wereldtopper is van mening dat het er het afgelopen jaar door de vele incidenten op het podium niet leuker op is geworden.

"Het darten van tegenwoordig is niet meer het darten waar ik 24 jaar geleden mee ben begonnen. De laatste maanden is het een grote grap geworden. De PDC en de DRA moeten met elkaar gaan zitten en kijken wat er echt gebeurt", zegt hij op het WK in Londen.

"Als een klein kind zeggen ze dan: nee, dat heb ik niet gedaan. Zal ik je eens wat vertellen, het zijn allemaal leugenaars. Speel gewoon darts. Als je wint, dan win je, en als je verliest, dan geef je de tegenstander een hand en ga je thuis lekker tijd doorbrengen met de familie."

Anderson was vorige maand zelf ook betrokken bij een opmerkelijk voorval. Hij ergerde zich tijdens de verloren finale van de Grand Slam of Darts aan het overdreven gejuich van Gerwyn Price en deelde uiteindelijk zelfs een duw uit aan zijn tegenstander.

De DRA, een onafhankelijke disciplinaire commissie in het darten, doet nog altijd onderzoek naar het gedrag van zowel Anderson als Price, en tot die tijd is beiden verboden ook maar iets te zeggen over de gebeurtenissen tijdens die wedstrijd.

"Er zijn te veel volwassen darters die heel boos en gefrustreerd zijn na een nederlaag. Ze hebben een kans om goed geld te verdienen, ze spelen een wedstrijd en dat is het. Al die emoties zijn niet nodig. Je moet je gelukkig prijzen met wat je hebt", aldus Anderson.

'Mijn lichaam is aan flarden en dan met name mijn rug'

Anderson presteert op dit WK vooralsnog niet op de top van zijn kunnen. Hij kwam al met de schrik vrij in de derde ronde tegen Jermaine Wattimena en ontsnapte ook in de vierde ronde tegen de Engelsman Chris Dobey.

"Normaal gesproken speel ik hier goed. Mijn gemiddelde zat altijd boven de 100. Dat is me in de drie wedstrijden die ik heb gespeeld op dit WK niet gelukt. Dat hoort niet bij mij. Maar ik vecht door", vertelt hij.

"Het komt ook doordat mijn lichaam aan flarden is en dan met name mijn rug. Ik ben een eigenwijs persoon. De pijn zal me een keer verslaan, maar de komende dagen nog niet. Ik laat de fysiotherapeut urenlang mijn rug behandelen, haha."

Anderson neemt het zaterdagmiddag in de kwartfinales op tegen Dave Chisnall. De Engelsman steekt wel in een blakende vorm. Hij verloor tot dusver slechts twee sets en liet in de achtste finales niets heel van de halvefinalist van vorig jaar Jamie Lewis (4-0).

Anderson tegen Chisnall is een herhaling van de door de 'Flying Scotsman' spectaculaire met 5-3 gewonnen kwartfinale op het WK van twee jaar geleden, toen beide spelers een gemiddelde van ruim boven de 100 noteerden.