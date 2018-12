Rob Cross is vrijdag verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van het WK darts in Londen. De Engelse titelverdediger verloor met 4-2 in sets van zijn landgenoot Luke Humphries.

Cross leek aanvankelijk nog een eenvoudige avond tegemoet te gaan doordat hij met een gemiddelde van boven de 105 punten per drie pijlen al snel op een comfortabele 2-0-voorsprong in sets kwam.

De nummer twee van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) liet het daarna vooral op de dubbels afweten en had geen antwoord meer op het degelijke en goede spel van Humphries.

Cross nam in de zesde set nog wel een 2-0-voorsprong, maar ook die was niet aan hem besteed, waarna Humphries het met zijn derde matchdarts koelbloedig afmaakte.

Cross pakte vorig jaar tot ieders verbazing als debutant de wereldtitel. Hij won destijds in de halve finale van Michael van Gerwen en in de finale van zijn inmiddels gestopte dartslegende Phil Taylor.

Humphries in kwartfinales tegen Smith

Humphries neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Michael Smith, die eerder op vrijdag op overtuigende wijze met 4-1 te sterk was voor Ryan Searle.

Humphries maakt voor het eerst zijn opwachting op het WK. De 23-jarige nummer 73 van de Order of Merit won in zijn prille loopbaan nog geen toernooi en deed tot dusver pas één keer mee aan een major.

Naast Humphries en Smith plaatste vrijdagavond ook Dave Chisnall zich voor de kwartfinales. De Engelsman rekende kinderlijk eenvoudig af met de halve finalist van vorig jaar Jamie Lewis.