Raymond van Barneveld is van plan om volgend jaar aan zoveel mogelijk vloertoernooien deel te nemen. De 51-jarige Hagenaar wil op die manier voorkomen dat hij in zijn afscheidsjaar het WK darts misloopt.

"Ik ga terug naar de vloertoernooien. Ik ga er alles aan doen. Ik geef niet op. Ik kan niet verzaken. Dat zit niet in me", zei hij vrijdag in de studio van RTL7, waar hij als analist aanwezig was.

"Ik zal wat aanpassinkjes moeten doen, maar ik denk dat we nog een mooi jaar gaan krijgen. Ik ben me er mentaal op aan het voorbereiden en zie mogelijkheden."

Van Barneveld werd vorige week door de Litouwer Darius Labanauskas al in de tweede ronde uitgeschakeld, waardoor er werd gevreesd voor zijn plek op het WK van volgend jaar in december.

De vijfvoudig wereldkampioen valt na dit WK namelijk uit de top zestien van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) en plaatst zich daardoor niet automatisch voor de televisietoernooien waarop het meeste geld te verdienen is.

"Ik kan nu ook stoppen en misschien de rest van mijn leven spijt krijgen. Dan is er geen weg meer terug. Ik kan nu in één jaar laten zien of ik nog mooie dingen kan doen en daarna misschien wat meer genieten", vertelde hij.

'Het belangrijkste is deelname aan de Premier League'

Van Barneveld liet vorige maand na de Grand Slam of Darts weten dat hij eind 2019 stopt met professioneel darten en dat hij dat kan doen in het Alexandra Palace waar elk jaar het WK wordt gehouden.

'Barney' maakt door zijn mededeling dat hij ermee op gaat houden een grote kans op een wildcard voor de Premier League of Darts, ook omdat er in de reguliere competitie twee speelrondes worden afgewerkt in Rotterdam Ahoy.

"Het belangrijkste is deelname aan de Premier League en vanuit daar bouwen naar de UK Open. Het eerste grote doel wordt de World Matchplay en vanaf daar ga ik er alles aan doen om toch nog het WK te halen. Dat is voor mij het belangrijkste."

Van Barneveld won tot dusver in totaal 65 titels, waarmee hij na Phil Taylor en Michael van Gerwen de succesvolste darter ooit is, maar de laatste jaren bleef individueel succes uit.

De voormalig postbode schreef in 2014 de Premier League op zijn naam en was nadien alleen samen met Van Gerwen tot drie keer toe (2014,2017 en 2018) de beste op de World Cup of Darts.